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Besteiro insta a Rueda a dejar de "castigar" a los ayuntamientos donde no gobierna el PP

El PSdeG reclama a la Xunta la construcción de un instituto público en el municipio coruñés de Valdoviño, el que más crece de Ferrolterra

El líder de los socialistas gallegos este sábado en Valdoviño

El líder de los socialistas gallegos este sábado en Valdoviño / PSDEG / Europa Press

R. S.

Santiago

El secretario xeral del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a dejar de "castigar" a los ayuntamientos donde no gobierna el PP y dotar a Valdoviño (A Coruña) de un instituto. Acompañado por el alcalde de la localidad, Alberto González, el jefe de filas del PSdeG ha avanzado que los socialistas registrarán una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta la construcción de un instituto público en el municipio.

Tal y como ha señalado el PSdeG en un comunicado, Besteiro ha sostenido que se trata de una reivindicación de los vecinos y de la comunidad educativa, una demanda que, según ha dicho, "cobra aún más fuerza ante la evolución demográfica de Valdoviño". "Gracias a las políticas impulsadas por este gobierno socialista, estamos ante el ayuntamiento que más crece de toda Ferrolterra", ha destacado, al recordar que en cinco años el municipio ganó alrededor de 600 habitantes, superando los 6.800, lo que supone un incremento al 10% de su población.

El dirigente socialista ha asegurado que se trata de uno de los pocos ayuntamientos de su tamaño que no tienen un instituto de educación secundaria, lo que obliga a los jóvenes de la localidad a desplazarse a diario a Cedeira, Narón o Ferrol para estudiar. Besteiro ha advertido, además, que la evolución demográfica se verá reforzada a corto plazo debido a la rehabilitación de 94 viviendas de la Sareb, que impulsan el alcalde de Valdoviño y el Gobierno de España. Esta actuación, que se acaba de anunciar, conforme ha destacado, supone una inversión de 3,5 millones de euros y supondrá la llegada de nuevas familias, y con ellas, de más niños y niñas en edad escolar.

Besteiro, que ha visitado la zona junto al alcalde, Alberto González, y el diputado Aitor Bouza, ha asegurado que la situación aún se hará "más insostenible" si el Ejecutivo del PPdeG no atiende las demandas del Ayuntamiento. "Mientras el Gobierno de España invierte para fijar población e impulsar el desarrollo de Valdoviño, el Gobierno de Rueda se niega incluso a recibir al alcalde para abordar una cuestión tan fundamental como la construcción de un instituto público", ha censurado.

Así las cosas, ha reclamado al presidente de la Xunta que ponga fin a esta situación y que de instrucciones para que el alcalde sea recibido por el conselleiro competente. "No es aceptable que el ayuntamiento que más crece en Ferrolterra y que lleva años defendiendo esta reivindicación no obtenga ni siquiera una reunión para exponer sus necesidades. La Xunta tiene que escuchar a Valdoviño y dar respuesta a sus demandas", ha afirmado. El Grupo Socialista defenderá en la Cámara que, por una parte, se inicien cuanto antes los trámites para la construcción del IES y que se incorporen las partidas necesarias en los próximos presupuestos autonómicos.

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Por otra parte, que la Xunta garantice la coordinación con la comunidad educativa y con el ayuntamiento para definir la situación del edificio y la enseñanza que se impartirá en él. En este sentido, reclama que se contemple la posibilidad de incorporar una línea de formación profesional básica.

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