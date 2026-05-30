De A Coruña a Lisboa: el rastro de los contratos que ponen bajo sospecha al exlíder del PSOE coruñés Emilio Vázquez

Afincado en Portugal desde hace una década y al frente de la consultora Cecubometrics, el exsecretario de Organización del PSOE en A Coruña Emilio Vázquez Blanco está siendo investigado por su presunta implicación, junto al asesor socialista portugués Duarte Moral, en una trama de manipulación de contratos públicos. La operación Imergente, tal y como avanzó ayer este periódico, analiza posibles delitos de prevaricación, amaño de concursos, falsificación documental y fraude fiscal agravado en varios municipios gobernados por el PS luso entre 2016 y 2022. La macroinvestigación estima que la presunta red podría haber movido hasta dos millones de euros en contratos públicos, aunque solo una parte afecta a Vázquez.

Tras ser contactado por la policía portuguesa, el exlíder del PSOE coruñés viajó desde Galicia al país para declarar. Después de comparecer ante las autoridades y aportar la cifra global de los contratos vinculados a su empresa, Vázquez quedó en libertad sin medidas cautelares. Su defensa recalcaba que no pesa ninguna restricción sobre él y que regresaba a Galicia.

Cuando Vázquez Blanco dejó la política gallega en julio de 2016, alegó motivos personales y la voluntad de iniciar una nueva vida en Lisboa junto a su pareja, centrado en la consultoría política a través de Cecubometrics. Sin embargo, los investigadores sostienen ahora que aquel traslado no supuso una retirada real de la esfera política, sino el inicio de su integración en las redes de influencia del socialismo portugués. Según la investigación, el exparlamentario habría logrado introducirse rápidamente en esos círculos y obtener contratos bajo sospecha, entre ellos el de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, considerado uno de los primeros indicios de su presunta participación en la trama.

Contratos en Portugal

Medios portugueses como Observador recogen los siguientes contratos vinculados a Cecubometrics o al entorno de Duarte Moral —actual asesor del secretario general del PS portugués— que forman parte del foco policial. Estas son las cifras:

Contratos del PS en 2019. Cecubometrics facturó cuatro contratos mensuales de 24.600 euros entre marzo y junio, por un total de 98.400 euros. La Entidad de las Cuentas y Financiación Política señaló la falta de detalle en horas, personal y tarifas. El total abonado por el PS ascendió a 114.759 euros, la cifra más alta entre las entidades analizadas. La defensa de Vázquez sostiene que estos contratos no forman parte de la investigación penal, sino únicamente del análisis contable, informa Europa Press.

Concurso en la junta de Misericórdia, en Lisboa. Cecubometrics participó en un procedimiento de consulta previa junto a Diálogo Emergente, propiedad de Duarte Moral y Rui Pedro Nascimento, y Cidade Etérea, empresa vinculada a la esposa de Moral. La Policía sospecha connivencia entre las tres firmas para dirigir la adjudicación, que finalmente recayó en Diálogo Emergente.

Contrato municipal de 22.000 euros. En febrero del año pasado, Diálogo Emergente obtuvo un contrato de 22.000 euros con la junta de Misericórdia, entonces presidida por la socialista Carla Madeira. Cecubometrics participó en el proceso, aunque no resultó adjudicataria.

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Contrato de 19.590 euros en Póvoa de Lanhoso. Cecubometrics firmó un contrato de 19.590 euros para un estudio de presencia digital turística. No figura como irregular, pero sí aparece dentro del análisis global de la actividad de la empresa.