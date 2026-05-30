Un padre y una hija que utilizaban la aplicación de «Geocaching» localizan un cuerpo momificado en Monteferro (Nigrán)

Tercer suceso en un sábado negro en la provincia de Pontevedra. Después de la muerte de un motorista en Arbo antes del mediodía y el incendio en una vivienda del centro de Vigo que obligó a evacuar a una mujer de avanzada edad en estado crítico, el 112 Galicia alertó de un nuevo fallecimiento a primera hora de la tarde en Nigrán.

Un grupo de senderistas que se encontraba de ruta por Monteferro encontró un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición, prácticamente momificado, dando aviso a las 16.06 horas al GES de Val Miñor y Guardia Civil y cuatro minutos después al 112. Según ha podido saber FARO, el grupo estaba conformado por un padre y una hija que estaban empleando la aplicación de "Geocaching que consiste en encontrar tesoros escondidos por todo el mundo.

Ubicación cerca del punto marcado en el mapa

Después de comer en el merendero situado en las inmediaciones de la Batería J3 que da hacia Panxón, ambos decidieron activar esta web para buscar alguno en las inmediaciones. Muy popular a nivel mundial, ambos la utilizan desde hace un mes y ya han localizado unos 40 en el área de Vigo. Fue entonces cuando detectaron que había uno a apenas 100 metros ladera abajo hacia el mar.

Localización y comentarios en la aplicación sobre el paradero del cuerpo / Geocaching

Después de revisar el punto marcado en la app con las coordenadas hubo varias pistas que llamaron su atención: una almohada hinchable, unas mantas y un olor «animal muerto», tal y como apuntó su hija, llamaron su atención. Israel decidió adentrarse otros 15 metros hacia la costa y encontró los restos momificados junto a un tupper de plástico con comida.

El avanzado estado de descomposición le hizo imposible determinar si se trataba de un varón o una mujer así como su edad. Sin embargo, su estructúra ósea apunta a que sería un hombre. Junto a él también había unas mantas y el último "check in" en el tesoro data del 5 de abril, por lo que su muerte podría ser alrededor de esa fecha.

El implicado se encontraba en una zona de difícil acceso en el alto de este paraje hacia las islas Estelas, lo que pudo hacer que no fuera hallado con anterioridad. Los propios agentes de la Benemérita apuntaron a que dado el estado de momificación del cuerpo podría llevar ahí varias semanas. Sin embargo, las altas temperaturas de los últimos días y el uso de la aplicación hicieron que el fuerte olor delatara su posición.

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En estos momentos la Guardia Civil dirige las pesquisas para determinar la identidad del fallecido, así como el tiempo que llevaba allí.