La meteorología obliga a cancelar la parte aérea del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

La meteorología ha obligado a suspender la parte aérea del desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra en la avenida de Samil, en Vigo.

El acto ha comenzado minutos después de las 12.00 horas de este sábado con la llegada del rey Felipe VI, ataviado con el uniforme del Ejército de Tierra; la reina Letizia, y la princesa Leonor, que ha vestido el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio.

Con todo, la multitud de gente que no ha querido perderse este desfile, que por primera vez se celebra en la ciudad olívica, ha comenzado a llegar a la avenida de Samil antes de las 09.00 horas.

Los ciudadanos, distribuidos a lo largo de todo el recorrido --de 1.165 metros-- ha portado banderas de España y han aplaudido a las diferentes personalidades que han llegado al punto del recorrido, entre ellas, la deportista Susana Gónzalez Gacio.

Debido a la meteorología de esta jornada, con cielos cubiertos, y a la seguridad ha tenido que suspenderse el desfile aéreo, en el que estaba previsto que participasen, entre otros, tres Canadair, pero por motivo de incendios forestales en otros lugares de España, solo estaba uno disponible.

Uno de los percances de la jornada se ha vivido durante el izado de la bandera de España, que se ha precipitado. Además, el salto paracaidista que corría a cargo del subteniente Alberto Vidal, oriundo de Pontevedra, y del sargento primero Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, ha tenido que ser cancelado por la meteorología.