Muere un motorista en una colisión contra un coche entre los municipios de Arbo y Crecente

Un motorista ha muerto en la mañana de este sábado tras una colisión contra un coche en el que viajaban dos personas, que en principio no resultaron heridas. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 20 de la PO-400, una vía que discurre entre los municipios de Arbo, en la provincia de Pontevedra, y Crecente, en Ourense.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el primer aviso se recibió a las 11.10 horas, cuando un particular contactó con la central de emergencias para alertar de un choque entre un turismo y una motocicleta. En esa primera comunicación, el alertador ya advirtió de que el motorista podía encontrarse fallecido como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar se desplazó personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que finalmente confirmó el fallecimiento del conductor de la moto. Además de los efectivos sanitarios, también acudieron al punto agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

En el operativo participaron, asimismo, trabajadores del servicio de mantenimiento de la carretera, que colaboraron en las tareas de señalización, limpieza y seguridad de la vía tras el siniestro.