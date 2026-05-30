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El PP prepara su romería de O Pino con unos 4.000 asistentes previstos y Feijóo como invitado estrella

La fiesta se celebrará el 13 de junio en la carballeira de A Magdalena, con un menú de 30 euros y animación musical

Romería del PP en O Pino, el pasado año, con la presencia de su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Romería del PP en O Pino, el pasado año, con la presencia de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. / Xoán Álvarez

R.S.

Santiago

El PP prepara la octava edición de su romería de O Pino, que se celebrará, salvo contratiempo, en la carballeira de A Magdalena el próximo sábado 13 de junio.

Se espera que el guión sea similar al de años previos y se sume a la fiesta la plana mayor del partido en Galicia, con el jefe de filas, Alfonso Rueda, al frente; y protagonismo también del jefe de filas provincial y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Pero, además, los populares coruñeses esperan contar con la presencia del extitular de la Xunta y líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, que se ha convertido en habitual invitado estrella de esta cita.

Las intervenciones antecederán a la comida con un menú —que se mantiene al precio de 30 euros— en el que no faltará la empanada, y tampoco el pulpo y carne ao caldeiro. Además, habrá animación musical.

Tras un parón motivado por la pandemia y las limitaciones posteriores, los populares coruñeses recuperaron la romería de nuevo en 2022 y esta será ya su octava edición, que se celebra en un contexto de tensión estatal marcado por las causas judiciales que afectan al PSOE.

Una coyuntura que ha puesto en el foco un calendario electoral que ya tenía marcada la fecha del 23 de mayo de 2027 para las municipales. Aunque el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, descartó un adelanto, los populares tampoco se resignan y demandan en cada ocasión que convoque a los españoles a las urnas en unos comicios generales.

La invitación de Calvo

En días pasados, ya con la organización de la romería en marcha, el líder provincial de los populares coruñeses movió un vídeo por redes sociales en el que invita a los suyos a «repetir» un año más en la romería del 13 de junio.

Noticias relacionadas y más

«Todos los años nos esforzamos un montón en organizar la mejor romería posible y en que podamos celebrarla todos juntos porque en el PP de A Coruña sabemos trabajar, pero también pasarlo bien como la familia que somos», traslada, antes de animar a sumarse a «pasarlo fenomenal» en «un día inolvidable».

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