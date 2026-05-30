El PPdeG critica el "incumplimiento" de Sánchez con el plan de trenes de proximidad de Galicia: "Es la única comunidad del noroeste sin servicio”

Los diputados del PPdeG en el Congreso han vuelto a reiterar al Gobierno central la "urgencia" del estudio encargado para implantar un servicio ferroviario de proximidad en Galicia. Los populares censuran el “incumplimiento” del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con una comunidad que, recuerdan, es la “única del noroeste sin servicio” de estas características.

Así lo han trasladado en un comunicado, en el que el diputado Celso Delgado insta al Gobierno de Sánchez a facilitar un cronograma concreto del proyecto. Además, critica la “demora” del Ministerio que dirige Óscar Puente en una iniciativa que considera “crucial para la vertebración y la movilidad de los gallegos y las gallegas”.

En una batería de preguntas registrada por los diputados del Grupo Popular en el Congreso, la formación política subraya la “necesidad” de que el estudio sobre el servicio de trenes de proximidad sea conocido tanto por la Xunta como por la sociedad en general, al tratarse del paso previo para la implantación de un servicio “muy demandado” en la comunidad.

En este sentido, Delgado recuerda que el análisis para la elaboración del plan de explotación destinado al despliegue de un núcleo de trenes de proximidad en Galicia fue encargado a INECO en 2024 por el Ministerio de Transportes. El diputado popular señala, además, que el ministro Óscar Puente llegó a manifestar que el documento estaría terminado a finales de 2025 y que el servicio podría ser una realidad en 2026. Sin embargo, según denuncia, “16 meses después, no se sabe nada”.

Así, en las preguntas registradas, el PPdeG consulta al Gobierno central si el estudio está ya concluido y en qué mes de 2026 se presentará el proyecto. “Es evidente que el ministro Puente y Pedro Sánchez incumplen una vez más su compromiso de que el estudio estaría concluido y se presentaría antes de que finalizase 2025”, apunta Delgado.