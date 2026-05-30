ESPECIAL CAMPAMENTOS DE VERÁN 2026
Ría de Arosa 2: Respirar fondo e gozar en familia
O complexo de Balteiro-Oleiros, en Ribeira, combina natureza, piscina, bungalows, zona de acampada, restauración e actividades variadas
ECG
Baixar o ritmo, apagar o ruído e volver ao esencial: natureza, aire libre, xogos, piscina e tempo compartido en familia. Esa é a proposta de Camping Ría de Arosa 2, un camping rural situado en Santa Uxía de Ribeira, na zona de Balteiro-Oleiros, pensado para quen busca unhas vacacións cómodas, activas e rodeadas de natureza.
Baixo o lema “respira fondo”, o camping convida a gozar dunha estancia na que non é preciso saír das instalacións para atopar plans. A súa oferta combina bungalows, zona de acampada, piscina, restaurante, supermercado e diferentes espazos de lecer para que pequenos e maiores poidan vivir as vacacións ao seu ritmo.
Natureza, deporte e lecer
Para as familias, Camping Ría de Arosa 2 reúne moitos deses ingredientes que converten uns días de descanso nun recordo: parque infantil, camas elásticas, tren infantil, piscina de chapoteo, animación e zonas pensadas para que os nenos e nenas se divirtan con seguridade mentres os adultos descansan.
A proposta complétase con actividades para quen quere moverse e descubrir a contorna: excursións cicloturísticas, rutas marítimas, sendeirismo, trekking, tenis, tiro con arco, cancha multiusos, mesas de ping-pong e cuadriciclos. Unha combinación de natureza, deporte e lecer que converte o camping nunha opción especialmente atractiva para familias que buscan algo máis ca aloxamento.
O recinto conta ademais con servizos prácticos como wifi gratuíto, asistencia sanitaria, bar-restaurante e supermercado, o que facilita unha estancia cómoda sen renunciar ao espírito das vacacións ao aire libre.
Camping Ría de Arosa 2 preséntase así como unha alternativa para vivir uns días sen présas, en contacto coa natureza e con propostas para todas as idades. Un lugar para respirar fondo, desconectar e deixar que os nenos —e tamén os adultos— volvan gozar coma nenos.
