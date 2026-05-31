El PSdeG lleva al Parlamento la decisión de la Xunta de "incorporar altos cargos" de Educación en el diseño de la PAU

El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Aitor Bouza, ha reclamado la comparecencia en el Parlamento de Galicia del conselleiro de esta materia, Román Rodríguez, para que explique la decisión de “incorporar altos cargos” de su departamento a la comisión encargada de diseñar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una medida que los socialistas consideran una “injerencia política”.

Bouza, según señala su formación política en un audio remitido a los medios, ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias tras participar en una reunión del grupo de trabajo de Educación del PSdeG, en la que se analizó la intención de la Xunta. El diputado acusa al Gobierno gallego de querer “pervertir el sistema” e introducir un “sesgo político” en la enseñanza pública.

“Esta decisión no responde más que a una cuestión ideológica del PP de intentar justamente meter mano en estas pruebas para acometer sus propias reformas”, ha denunciado el parlamentario socialista. Bouza ha advertido de que esta decisión supone un “precedente preocupante” y resulta “contraria a los principios que deben inspirar el sistema educativo”.

Así las cosas, ha recordado que ya existen mecanismos específicos para garantizar la participación de las universidades y del profesorado en la definición de la PAU, con el objetivo de preservar su objetividad, rigor e independencia. A su juicio, la incorporación de perfiles políticos a este proceso genera “inseguridad” entre el personal docente y el alumnado.

Pide no “condicionar” la elaboración de las pruebas

Por ello, a través de esta batería de iniciativas, Bouza ha exigido al Gobierno gallego que respete “el diálogo, la cooperación institucional y la labor de las y de los profesionales” y que muestre su oposición a “cualquier intento de condicionar decisiones estrictamente académicas desde instancias políticas”. En este sentido, ha reivindicado la “plena autonomía técnica y académica” de las comisiones encargadas de diseñar las pruebas.

Asimismo, ha reclamado a la Consellería de Educación que se abstenga de “emitir instrucciones o directrices para condicionar el criterio profesional” del personal docente responsable de elaborar los exámenes y que cualquier modificación de la PAU sea acordada con las universidades gallegas y la comunidad educativa.

Además, el responsable socialista ha anunciado que, en las próximas semanas, mantendrán un encuentro con la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) para conocer su punto de vista y “darle voz a todos los agentes implicados”.