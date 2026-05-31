“A soidade non desexada é unha pandemia”: Loli Gómez se estrena en las tardes de TVG para buscar compañía a quienes viven solos

Loli Gómez cambia los mapas del tiempo por la cercanía de las historias personales. Después de tres décadas ligada a la información, la periodista se pone desde este lunes al frente de En compañía de Loli, la nueva apuesta de TVG para las tardes, que ella asume “con responsabilidade” y, sobre todo, “con moita emoción”.

El programa nace con una misión muy concreta: combatir la soledad no deseada en Galicia. “É unha pandemia que temos nestes momentos”, advierte Gómez, que insiste en que basta “abrir ben os ollos” para encontrar cerca a alguien que vive solo: un vecino, un familiar o una persona que, especialmente en el rural, vive más intensamente esa soledad.

El nuevo espacio se inspira en fórmulas que funcionan desde hace años en otras televisiones autonómicas. El pionero fue Juan y Medio en Canal Sur, con un programa que se emite desde 2009. En 2016 Ramón García estrenaba En compañía en Castila-La Mancha Media. Ahora TVG traslada esa idea a Galicia, con Loli Gómez y Marcial Mouzo como rostros principales y con una adaptación marcada, en palabras de la presentadora, por la "retranca” y la “idiosincrasia galega”.

"Non é un programa de citas"

Eso sí, la periodista deja claro que En compañía de Loli no nace como un programa de citas, aunque en el camino pueda aparecer el amor. “Non é un programa de entretemento ao uso, non é un programa de espectáculo, non é un programa de citas”, recalca. La intención, explica, es ayudar a personas que están solas a encontrar “un compañeiro ou compañeira de vida”, alguien con quien hablar, pasear, tomar algo o, si ambas partes lo desean, compartir una nueva etapa.

El teléfono del programa, el 881 365 999, estará abierto las 24 horas. A partir de esa llamada, el equipo iniciará un proceso de acompañamiento para conocer la historia de cada participante, verificarla y prepararla con respeto antes de llevarla al plató. “Todo o que levemos ao programa será real e fiable", señala Loli Gómez, que reivindica la escucha como elemento central del espacio. "Hai que escoitar coas orellas ben abertas", dice.

En ese camino estará acompañada por Marcial Mouzo, al que define como un referente de la radio gallega. “Estou segura de que vai ser un grande apoio á hora de escoitar, aportar e axudar”, afirma.

El programa no estará dirigido únicamente a personas mayores. Loli Gómez avanza que habrá incluso un sofá específico para menores de 50 años que busquen compañía. Porque, subraya, la soledad no entiende de edad: puede afectar a viudos, divorciados, solteros o personas que dejaron su propia vida en pausa para cuidar de un familiar.

Olvidarse del "qué dirán"

Otro de los retos será romper la barrera del “qué dirán”. La presentadora cree que muchas personas pueden sentir reparo por acudir a la televisión para buscar compañía, o incluso encontrar resistencias en su entorno. Pero lanza una pregunta sencilla: “Se o noso pai, a nosa nai, unha tía, un veciño... é feliz, que importa o que digan os demáis?

En compañía de Loli se emitirá desde las 15.45 horas hasta las 18.00 horas, después de la información del tiempo. Durante algo más de dos horas, el programa combinará historias personales, sorpresas, acompañamiento y también una vertiente solidaria. Cada día habrá público en plató procedente de distintos puntos de Galicia y se les pedirá, a quienes puedan, que lleven alimentos. La cantidad recaudada se mostrará en directo y se entregará a los bancos de alimentos.

Para Loli Gómez, esa mezcla de compañía, emoción y ayuda encaja con la esencia de una televisión pública. “Ten todas as claves de servizo público”, defiende, entusiasmada con un proyecto radicalmente distinto a todo lo que ha hecho hasta ahora en televisión. Un reto que vive como una oportunidad y que quiere afrontar dejándose llevar, desde la "naturalidade" y el "corazón".