Detienen a un conductor en Lugo tras empotrarse contra dos patrullas de la Guardia Civil en una persecución de más de 40 kilómetros

Un hombre ha sido detenido este lunes en Lugo después de empotrar la furgoneta que conducía contra dos coches patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y varios vehículos que estaban estacionados tras una persecución que comenzó al saltarse un control de carretera en la localidad lucense de Monterroso.

De hecho, una vez detenido, el sospechoso, sobre el que pesaban dos requisitorias de busca y captura emitidas por juzgados de la provincia de Lugo, fue trasladado al hospital para recibir asistencia sanitaria, al igual que dos agentes de la Guardia Civil.

Este suceso comenzó en la localidad de Monterroso, en el transcurso de un control rutinario de carretera. Cuando los agentes de la Guardia Civil le dieron el alto para proceder a su identificación, el conductor se dio a la fuga en su furgoneta.

La persecución llegó a la ciudad de Lugo, a unos 40 kilómetros del punto en el que se inició la persecución, donde finalmente dos patrullas lograron cercarle el paso en el barrio de A Piringalla, momento en el que el conductor colisionó con su furgoneta contra los vehículos oficiales.

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El conductor dio positivo en el control de drogas al que fue sometido. Ahora la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Judicial trabajan en las diligencias que serán remitidas al Juzgado, junto con el detenido, por diversos delitos.