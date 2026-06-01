El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo
Rueda asegura que su antecesor es cesado a petición propia
El que fuera conselleiro do Mar de la Xunta entre junio de 2023 hasta su dimisión en junio de 2025 por una supuesta agresión sexual, cuya causa fue archivada el pasado mes de abril, Alfonso Villares, vuelve a la primera línea de la política gallega.
Así lo trasladó este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, quien señaló que Villares, que fue alcalde de Cervo entre los años 2007 y 2023, es el nuevo delegado territorial en Lugo de la Xunta, tras el cese a petición propia de Javier Arias.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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