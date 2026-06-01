Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proyectos minerosInseguridad en SantiagoCalzados AnteloPAU en Santiago¿Adelanto electoral?
instagram

El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo

Rueda asegura que su antecesor es cesado a petición propia

Alfonso Villares durante una rueda de prensa

Alfonso Villares durante una rueda de prensa / EFE

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

El que fuera conselleiro do Mar de la Xunta entre junio de 2023 hasta su dimisión en junio de 2025 por una supuesta agresión sexual, cuya causa fue archivada el pasado mes de abril, Alfonso Villares, vuelve a la primera línea de la política gallega.

Así lo trasladó este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, quien señaló que Villares, que fue alcalde de Cervo entre los años 2007 y 2023, es el nuevo delegado territorial en Lugo de la Xunta, tras el cese a petición propia de Javier Arias.

Noticias relacionadas y más

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
  2. No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
  3. Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago
  4. “A soidade non desexada é unha pandemia”: Loli Gómez se estrena en las tardes de TVG para buscar compañía a quienes viven solos
  5. Jóvenes que guardan su vida entre cuatro paredes: 'Con un salario un poco por encima del mínimo es imposible vivir solo
  6. Vacas agonizando, con fracturas y fallos multiorgánicos: detenidos cinco ganaderos gallegos por delitos de maltrato animal
  7. Muere un motorista en una colisión contra un coche entre los municipios de Arbo y Crecente
  8. ¿Hasta cuándo este calor sofocante en Galicia?

El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo

El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo

El BNG acusa al PP de «boicotear» la transferencia de la AP-9 y el PSdeG exige explicaciones: «Una traición a Galicia y a los intereses de los gallegos»

El BNG acusa al PP de «boicotear» la transferencia de la AP-9 y el PSdeG exige explicaciones: «Una traición a Galicia y a los intereses de los gallegos»

Las carreteras gallegas, atrapadas en el mapa negro de la DGT: casi un 20% más de muertos

Las carreteras gallegas, atrapadas en el mapa negro de la DGT: casi un 20% más de muertos

Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra

Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra

El espejismo del verano se desvanece

Tres gallegos se suman a los órganos federales de las Juventudes Socialistas de España

Galicia amplía la edad del cribado de mama y los quirófanos lo notan: «Pasamos de 300 a 500 operaciones al año»

Galicia amplía la edad del cribado de mama y los quirófanos lo notan: «Pasamos de 300 a 500 operaciones al año»

Una veintena de supuestos casos de maltrato se denuncian cada mes al teléfono de la infancia en Galicia

Una veintena de supuestos casos de maltrato se denuncian cada mes al teléfono de la infancia en Galicia
Tracking Pixel Contents