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Tráfico

Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo

Una mujer de 55 también ha sido trasladada al Chuac

Ambulancia del 061.

Ambulancia del 061. / LOC

Agencias

Un accidente de tráfico registrado en la pasada noche en el municipio de Abegondo se ha saldado con la muerte de un hombre de 41 años (A.S.V.), mientras que una mujer de 55 años (B.M.F.) ha sido trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Según ha informado el 061, el aviso del siniestro se recibió este domingo pasadas las 22.30 horas en la central de coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia.

Hasta el punto se enviaron dos ambulancias del 061, y también se desplazó personal sanitario del PAC de Ordes.

Fueron atendidos dos pacientes, el hombre que falleció en el punto del accidente y la mujer evacuada al centro hospitalario.

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