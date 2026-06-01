Las carreteras gallegas, atrapadas en el mapa negro de la DGT: casi un 20% más de muertos

Galicia vuelve a quedar atrapada en el cruce peligroso de la siniestralidad vial. Los primeros cinco meses se cierran con un repunte de fallecidos en carretera que rompe la tendencia descendente del conjunto del país y que sitúan a la comunidad entre los territorios donde la carretera se cobra más vidas. Un aviso que llega justo cuando España encara el ecuador del calendario y se prepara para la antesala del verano, ese periodo en el que los desplazamientos se multiplican y cada curva puede sumar una familia más golpeada por la lacra de la siniestralidad vial. En el arranque de este 2026, un total de 33 personas fallecieron tras una salida de vía, colisión o atropello en Galicia, cinco más que hace un año (28). En el conjunto del país, son 354 las víctimas mortales, un 15% menos que en el mismo periodo del año pasado, según el balance de la DGT desde el 1 de enero hasta el 28 de mayo. En este mapa, Galicia, junto con Castilla-La Mancha (+30,4%) y Extremadura (+16,6%), avanza en sentido contrario.

La tendencia tiene nombres propios en los últimos días. Solo entre mediados de mayo y el arranque de este mes de junio, Galicia registró varios siniestros mortales en carretera: un joven de 27 años perdió la vida tras salirse de la vía en Sandiás; una conductora murió en una colisión frontal en la OU-504, en el entorno de O Carballiño y San Cristovo de Cea; un motorista falleció al chocar contra un turismo en Arbo; y este mismo lunes otro conductor murió tras una colisión frontal en Abegondo. Un goteo continuo de accidentes que hace que las carreteras gallegas sumen víctimas —un 18% más—, ganen peso en el total estatal —concentran más del 9% de los muertos frente al 6% que supone su censo de conductores— y vuelven a estar marcadas en rojo en los mapas de la DGT: es la quinta comunidad con más fallecidos. No es un fenómeno aislado ni un mal mes, sino un patrón que se repite. Una red de vías convencionales extensa, movilidad interurbana intensa, dispersión poblacional y un parque móvil envejecido dibujan un escenario donde cada siniestro tiene más papeletas para ocasionar un desenlace fatal.

El problema no es solo la cifra, sino el momento. El repunte llega justo antes del verano. La operación salida, los retornos, el turismo, los desplazamientos cortos y la movilidad estacional dibujan un escenario donde el riesgo en carretera se multiplica. Galicia, con su atractivo turístico, su orografía compleja y su dependencia del vehículo privado, afronta ese periodo con un semestre que ya anticipa dificultades.

Provincias

En el mapa autonómico, A Coruña es la única provincia gallega donde desciende la siniestralidad mortal en lo que va de año: un 54% menos, al pasar de los 11 fallecidos registrados durante los primeros cinco meses del año pasado a los cinco de este 2026. Lugo lidera el balance en Galicia con 13 víctimas mortales en su red viaria, un 44% más que el mismo periodo de 2025. Mientras que en Ourense se duplicaron las cifras, de tres muertos en el asfalto se pasó a seis. Y, finalmente, en las carreteras de Pontevedra se contabilizan ya nueve muertos, un 80% más en un año (en el ejercicio pasado se registraron cinco).

El balance autonómico muestra dos Españas. Una que mejora y otra que retrocede. Cantabria, Navarra, Murcia y Asturias firman descensos contundentes, de entre casi un 40% y hasta un 80% menos, según el análisis del balance de Tráfico. Son territorios donde la mortalidad en carretera cae, donde las campañas de vigilancia, la renovación del parque móvil o simples factores coyunturales han jugado a favor. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura registran aumentos que contrastan con la tendencia general. Regiones de interior, con una red de carreteras convencionales muy extensa y una movilidad dispersa, donde cada trayecto largo se convierte en un riesgo añadido.

Andalucía, pese a su extensión y elevado volumen de tráfico, logra una reducción notable de la mortalidad en carretera, con un descenso del 11%. Cataluña y la Comunidad Valenciana también registran caídas significativas, cercanas al 20%. Aún más pronunciados son los descensos en Canarias y Murcia, donde las víctimas mortales se reducen en un 55% y casi un 40%, respectivamente.

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En contraste, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha —tres territorios atravesados por miles de kilómetros de carreteras secundarias— vuelven a encender las alarmas. Los datos obligan a replantear estrategias de seguridad vial, reforzar la prevención y, sobre todo, intensificar la concienciación sobre los riesgos al volante, tanto en trayectos largos como en los más cotidianos. En estos últimos, la confianza derivada de recorrerlos a diario puede conducir a imprudencias, despistes y tragedias en carretera.