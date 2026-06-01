El espejismo del verano se desvanece

El espejismo veraniego del domingo se disolverá en estas primeras horas de junio. El mes que da inicio al estío ha arrancado con tiempo seco, cielos despejados y temperaturas máximas por encima de los 20 grados. Poco durará. Un frente frío irrumpirá en la tarde de este lunes por el litoral atlántico, desvaneciendo la influencia anticiclónica.

El viento del oeste soplará fresco, con nubes y llovizna que se notará especialmente de madrugada, detalla la previsión de Meteogalicia.

La comunidad quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones este martes. Así, en la fachada atlántica y en el norte se esperan cielos nublados y chubascos, especialmente por la mañana. Conforme avance el día, se irá despejando. Se libra el sureste gallego, donde las precipitaciones serán menos probables.

Pese al cambio de tiempo, no habrá una caída brusca de las temperaturas. No registrarán cambios significativos aunque sí se notará más fresco. Las mínimas superarán los 10 grados en las urbes: Vigo y A Coruña, 14º; Pontevedra, Ourense y Ferrol, 13º; Santiago, 12º; y Lugo, 11º. Con respecto a las máximas, se aguardan: 23º en Ourense; 22º en Pontevedra; 21º en Vigo, Lugo y Santiago; y 20º en A Coruña y Ferrol.

Esta situación intermedia se repetirá el miércoles, debido a las altas presiones ubicadas en el sur de Azores y una borrasca sobre Irlanda. El cielo estará cubierto en la mitad norte de la comunidad, con algunos claros en el sur. Por la tarde y la noche tendremos posibilidad de lluvia débil en el noroeste y oeste.

Posición de la Tierra en el solsticio de verano. / IGN

Llegada del verano

El estío astronómico se iniciará el próximo domingo 21 de junio a las 9:24 horas, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

La estación, la más larga del año, durará 93 días y 16 horas, y terminará el 23 de septiembre con el equinocio del otoño.

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Será el día con más horas de Sol del año, ya que la estrella alcanza su mayor elevación sobre el horizonte al mediodía y describe en el cielo el arco más largo.