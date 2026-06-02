España reconoce la figura inmortal de Albor, el primer presidente de la Xunta: "Tuvo a Galicia en el epicentro de su vida"

"La gente no muere si la llevamos en nuestros corazones". Esta frase de Xiana Fernández-Albor resume a la perfección la condición de inmortal de su abuelo, Gerardo Fernández Albor, el médico, piloto de la Luftwaffe alemana, europarlamentario y presidente de la Xunta entre 1982 y 1987, que en sus casi cien años de vida logró dejar huella tanto en Galicia como en su gente. Una trayectoria que el Gobierno central quiso reconocer a través de la entrega de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la mayor condecoración civil de España.

Fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien entregó la distinción, a título póstumo, a la nieta de Albor, al tiempo que reivindicó la figura del expresidente como "un hombre europeísta y galleguista que siempre tuvo a Galicia en el epicentro de su vida".

Fallecido hace casi ocho años, cuando estaba a punto de cumplir los cien, Fernández Albor es reivindicado a menudo en política como un actor fundamental del galleguismo en las instituciones y padre del sentidiño aplicado a la acción política. Sus citas resucitan a menudo en boca de los actuales representantes públicos del PP, el partido co el que, cuando se llamaba Alianza Popular, logró derrotar en las urnas a UCD en 1981, un sorpasso histórico en el ámbito de la derecha en España.

Durante su intervención en el Hostal dos Reis Católicos, Pedro Blanco recordó que la propuesta de concesión de la condecoración reconoce expresamente la labor de Fernández Albor como primer presidente de la Xunta en la etapa democrática y su papel en la construción del Estado de las Autonomías. Destacó especialmente su "valentía" a la hora de asumir la responsabilidad de ponerse al frente de una autonomía que daba sus primeros pasos institucionales.

Blanco definió la trayectoria de Fernández Albor como "cien años de vida y una vida intensa y prolífica" en los ámbitos familiar, profesional y político. Recordó su carrera como médico de prestigio, su etapa al frente de la Xunta de Galicia entre 1982 y 1987, su paso por el Parlamento Europeo o los numerosos reconocimientos y responsabilidades que asumió a lo largo de su vida pública.

"Termar polo país"

Por su parte, Xiana Fernández-Albor agradeció las palabras del delegado y la concesión de la condecoración y evocó la dimensión más personal del expresidente de la Xunta. Destacó de él su amplia formación y bagaje cultural, así como el profundo respeto que siempre tuvo hacia las personas que pensaban diferente a él, una práctica menos habitual en la política actual. Su nieta también puso en valor su compromiso con la educación, la cultura y la solidaridad, recordando su vontad constante de ayudar a los demás y "termar polo país". "A xente non morre se a levamos nos nosos corazóns", concluyó en un emotivo recuerdo a la figura de Fernández Albor, cuyo hijo también estaba presente.

El delegado del Gobierno subrayó además el significado de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la máxima distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas, concedida por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. La distinción fue otorgada a título póstumo para honrar la contribución de Fernández Albor a la vida pública y la consolidación institucional de la Galicia autonómica.

Pedro Blanco concluyó su intervención felicitando a la familia por un reconocimiento "a una persona valorada, respetada y admirada", y resumió su figura como la de un hombre que hizo de Galicia el eje central de su vida y de su acción pública.