¿Quién es Luis Ángel León Mateos, el oncólogo que asume la gerencia del Sergas en pleno auge de las protestas sanitarias?

La sanidad gallega vive un momento complicado en el que las huelgas de facultativos se suceden y en el que las reclamaciones del personal sanitario están más presentes que nunca. En este contexto, Luis Ángel León Mateos coge las riendas del Servizo Galego de Saúde, el Sergas, donde asume el cargo como gerente, dando el relevo, tras dos años al frente, a José Ramón Parada Jorgal.

Con una amplia trayectoria profesional, León Mateos es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Oncología Médica. Nacido en 1971 en la localidad pontevedresa de Arcade, completó su formación en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) donde se doctoró en el año 2016 con la tesis Clinical application of circulating tumor cells in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. Ahora, ejerce como profesor asociado en esta institución, concretamente en el área de Ciencias da Saúde, y también coordina el Título de Experto en Oncología de Precisión.

Hasta este momento ejercía como jefe de sección en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de Santiago (CHUS), donde sus compañeros en el centro lo definen como una persona "cercana y trabajadora, muy querida por sus pacientes". Además, presidía el Comité Molecular de Tumores del Sergas desde 2025, momento en el que se puso en marcha con el propósito de garantizar el acceso homogéneo en cualquier área sanitaria a tratamientos más avanzados para pacientes con cánceres complejos.

Antes, desarrolló su carrera profesional en el Hospital Meixoeiro de Vigo, el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y en el Complexo Universitario de Pontevedra. A esto se suman estancias formativas en el MD Anderson Cancer Center de Houston y en el Bellevue Hospital de Nueva York.

En lo que se refiere al ámbito de la gestión sanitaria, León Mateos fue subdirector de Investigación, Docencia e Innovación del Sergas, así como director del Área de Planificación e Promoción da Investigación de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, encargada de tratar de que el conocimiento circule de forma óptima desde su origen hasta su transferencia a la sociedad.

"Creo que será un revulsivo para la actividad de esta Consellería"

El titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, definió este martes, a preguntas de la prensa en un acto en Santiago, a León Mateos como "un excelente profesional con experiencia en la asistencia, docencia, investigación y también en la gestión". "Creo que será un revulsivo para la actividad de esta Consellería porque toca muchos palos", añadió.

Sobre el cese de su antecesor, Parada Jorgal, el conselleiro alegó que "cada uno en la vida toma las decisiones que considera pertinentes". Así, apuntó que "un puesto tan exigente como el de gerente del Sergas conlleva un equilibrio con el descanso".