Nervios, alivio y altas expectativas en el arranque de la PAU en Santiago: «Esperaba algo mucho peor»

En un día nublado y con ganas de llover tras varias jornadas muy calurosas, unos 13.000 estudiantes de 2º de Bachillerato de toda Galicia se concentraron hoy desde antes de las 9.00 de la mañana a las puertas de las facultades gallegas. Con camisetas que rezaban Ensino Galego en Loita, buena parte del profesorado de la comunidad les dio ánimos y los condujo a las aulas universitarias en las cuatro provincias para examinarse, este martes, en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la segunda edición del modelo renovado tras la pandemia del Covid-19.

Cientos de jóvenes del área de Santiago se citaron esta mañana en la Facultade de Ciencias da Comunicación en una jornada decisiva marcada por la presión de las notas de corte, las dudas ante materias exigentes con un temario denso y las expectativas de futuro, depositadas en un examen que determina su acceso a los estudios universitarios o, también, a otros rumbos formativos.

Pruebas de acceso a la universidad (PAU): "¿Qué será, será? /

Alrededor de las 11.30 horas, a la salida del examen de Lengua Castellana y Literatura —asignatura que suele inaugurar la selectividad— muchos chavales salían sonrientes, coincidiendo en una valoración positiva, incluso mejor de la esperada. Marcos, estudiante de Cacheiras (Teo), reconocía a EL CORREO GALLEGO que afrontó esta primera prueba con miedo. «Esperaba algo mucho peor». La sensación de haber superado con creces el examen inicial le confiere más confianza para afrontar el siguiente examen, de Historia de España, y los demás que quedan. Especialmente, teniendo en cuenta que aspira a matricularse en Ingeniería Informática, un grado con elevada demanda y notas de acceso exigentes: un 10,086 en la USC y un 7,998 en la Universidade da Coruña (UDC). «El que peor esperaba era este y, viendo que salió bien, tengo buenas expectativas», afirmó.

La necesidad de obtener calificaciones altas es un tema recurrente entre quienes se examinan este año, como es habitual. Algunos estudiantes aseguraban llegar a la PAU conscientes de que cualquier décima puede resultar determinante para entrar en los estudios deseados.

El joven de Cacheiras, Marcos, a la salida del primer examen de la PAU. / IDP

Sara y Ágata, de A Estrada, que se preparaban para afrontar a continuación el examen de Historia de España, admitían haber salido del de Lengua «mucho mejor» de lo esperado. Sin embargo, el optimismo inicial convivía con la preocupación por el siguiente reto académico. «Es el peor examen», comentaban, aludiendo a la gran cantidad de contenidos a memorizar y a las circunstancias académicas complejas que vivieron durante el curso que obligaron a reducir parte del temario exigido. Por eso, aumenta su incertidumbre ante las preguntas del segundo exámen. «Vamos un poco con malas sensaciones», reconocían.

Las dos amigas de A Estrada, Sara y Ágata, en la Facultade de Ciencias da Comunicación tras el primer examen. / IDP

Desde Porto do Son, Xiana y Gabriela también salían del primer asalto con una valoración favorable, aunque admitían que el texto propuesto había resultado «algo complicado de entender», un artículo de opinión sobre el fenómeno del álbum Lux de la cantante Rosalía. Ambas sonenses encaraban después materias distintas: mientras una apostaba por Filosofía, la otra confiaba en Historia de España y esperaba preguntas relacionadas con la Segunda República y la Guerra Civil.

Las estudiantes de Porto do Son, Xiana y Gabriela, durante el intermedio entre el primer y el segundo examen. / IDP

¿Qué van a ser «de mayores»?

La PAU vuelve a reflejar también la diversidad de expectativas de una generación que encara decisiones clave sobre su futuro. Entre quienes hoy se examinan hay aspirantes a estudios con alta demanda —como es el caso de Gabriela, que quiere estudiar Psicología, o Xiana, que se decanta por Educación Infantil, o Marcos, que quiere ser ingeniero informático—, y jóvenes que optan por ciclos formativos, como Ágata, que ve su futuro en la FP de Integración Social, y otros que planean opositar a cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, como Sara.

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Más allá de las diferencias de itinerario, el denominador común en el arranque de las pruebas fue una mezcla de tensión y esperanza. Tras el primer examen, muchos alumnos coincidían en el miedo inicial que comienza a rebajarse cuando las primeras sensaciones son mejores de lo esperado, aunque aún quedan jornadas decisivas para determinar su acceso a la universidad.