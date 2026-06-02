Netflix regresa a Galicia: Esta es la localidad en la que los hermanos Caballero ruedan el final de la exitosa serie 'Machos Alfa'
Varios de los protagonistas de la comedia han sido vistos en Santiago
Galicia será uno de los escenarios que acercarán los diez episodios con los que Netflix despedirá a una de las ficciones recientes más exitosas de su catálogo, Machos Alfa.
La localidad gallega en la que se rueda el final de 'Machos Alfa'
Y es que esta comedia creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero —responsables de series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o Muertos S.L., que estrenará su cuarta y última temporada el próximo 7 de agosto en la plataforma roja— se encuentra rodando estos días sus capítulos finales en la comunidad gallega.
Lo hace en localidades como Portomarín. Allí, el concello ha pedido a la ciudadanía no aparcar el pasado lunes en calles como la rúa do Miño y la rúa Fraga Iribarne «debido a la grabación de la serie Machos Alfa».
Esta es la única confirmación oficial hasta la fecha sobre los rodajes de la temporada final —la sexta— de Machos Alfa en Galicia.
De momento, ni Netflix ni la productora de los hermanos Caballero, Contubernio Films, han dado a conocer las localizaciones gallegas que apareceran en la última entrega de Machos Alfa. Tampoco el papel que estos escenarios desempeñarán en el desenlace definitivo de una de las ficciones más populares de Netflix de los últimos años.
Protagonistas de 'Machos Alfa' vistos en Santiago
Una tanda de episodios final que volverá a contar con la presencia de actores de la talla de Raúl Tejón, Kira Miró y Fele Martínez.
Tres de los protagonistas de la serie Machos Alfa, los cuales se han dejado ver por establecimientos de Santiago como el bar Alborada de Veiga o el gimnasio Ozone Gym.
Un final rodado en Galicia y fiel a la lógica de la exitosa serie
Fernando Gil, María Hervás, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Raquel Guerrero, Cayetana Cabezas, María Adánez, Patricia Conde, María Romanillos, Joaquín Reyes y Manuela Velasco completan el reparto de una temporada final —todavía sin fecha de estreno confirmada— en la que los machos alfa —Pedro, Raúl, Santi y Luis— volverán a intentar adaptarse a esa versión ideal del hombre moderno que llevan persiguiendo desde el arranque de la ficción.
Pero, fiel a la lógica de la serie, todo apunta a que sus intentos de ser mejores parejas, mejores padres y aliados impecables volverán a estrellarse contra sus propias contradicciones.
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