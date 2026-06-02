Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SAIC y FerrolUna aerolínea gallegaVecinos del EnsancheLuis Ángel León MateosFrancia
instagram

Acceso a la Universidad

Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo

Docentes de varios institutos de Galicia critican una pregunta por no ajustarse a las directrices

El examen de Dibujo técnico, aún sin finalizar, se retrasa media hora por supuestos errores en el examen

Inicio de la PAU en la Facultade de Comunicación, en el Campus de Pontevedra.

Inicio de la PAU en la Facultade de Comunicación, en el Campus de Pontevedra. / Rafa Vázquez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Ocampo

Vigo

La formulación de una de las cuestiones del examen de Historia de España de la PAU ha provocado las protestas de profesores de Historia en Galicia. La controversia se centra en la pregunta comparativa del siglo XIX, en la que se pedía al alumnado comparar las características del socialismo y del anarquismo durante la segunda mitad del siglo XIX, una cuestión que, según los docentes críticos, no se ajustaría a las orientaciones comunicadas para la prueba.

Además, el examen de Dibujo técnico se ha ampliado media hora por supuestos errores en el examen, según apuntaron docentes. La prueba aún está en marcha y profesores consultados en departamentos de Ourense y Vigo confirman.

El Departamento de Xeografía e Historia del IES de Celanova ha remitido un escrito a la CIUG en el que manifiesta su desacuerdo con la formulación de la citada pregunta de Historia. En el documento sostienen que el socialismo y el anarquismo forman parte del tema relativo al movimiento obrero del siglo XIX, encuadrado en el Bloque 3 de la relación de contenidos.

La discrepancia radica en que, según la circular oficial de referencia para la preparación de la prueba, la Pregunta 2. O camiño cara á contemporaneidade. Análise comparativa debía plantear dos comparaciones referidas a los temas del Bloque 2, centrados en los aspectos políticos de los siglos XIX y XX. Los profesores recuerdan que las orientaciones sí indican que los contenidos de ese bloque también pueden ser objeto de evaluación en la pregunta 3, pero no que contenidos del Bloque 3 puedan aparecer como comparación en la pregunta 2.

A juicio de los citados docentes, esta situación introduce una divergencia entre los criterios previamente establecidos y el examen finalmente planteado, generando inseguridad tanto en el profesorado como en el alumnado. Aunque esos contenidos fueron trabajados en clase, precisan que se abordaron dentro del enfoque previsto para el comentario de texto, no como materia susceptible de aparecer en la pregunta comparativa.

Fuentes consultadas por Faro de Vigo (del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO) avanzaron que podría haber más protestas de profesores de Historia, también desde otros centros. Aseguran que a esta crítica se suman profesores de As Pontes, Vigo o Ribeira. «Se avecinan cientos de quejas», aseguran. Una fuente docente, que prefiere mantener el anonimato, subraya además la experiencia de quienes cuestionan la prueba: «No somos acabados de llegar, somos profesores de más de 40 y 50 años, con experiencia corrigiendo los exámenes de la PAU y desde 2008 en la comisión de correctores».

Una particular relató asimismo que una alumna comentó en clase que se preguntó a los vocales al ver la pregunta, que estos contactaron con la CIUG y que la respuesta fue que la pregunta «era correcta».

Noticias relacionadas

Los docentes solicitan que la incidencia sea valorada por la comisión correspondiente y que se tenga en cuenta en la corrección para evitar perjuicios al alumnado. También reclaman que en futuras convocatorias se clarifique con precisión el alcance de las preguntas comparativas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
  2. No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
  3. Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago
  4. “A soidade non desexada é unha pandemia”: Loli Gómez se estrena en las tardes de TVG para buscar compañía a quienes viven solos
  5. Vacas agonizando, con fracturas y fallos multiorgánicos: detenidos cinco ganaderos gallegos por delitos de maltrato animal
  6. Galicia bate récord en plazas de FP para el próximo curso: impartirá el primer ciclo superior internacional de España
  7. La Xunta cambia al gerente del Sergas en medio de las protestas sanitarias: el oncólogo Luis Ángel León Mateos asume el cargo
  8. El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo

Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo

Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo

Netflix regresa a Galicia: Esta es la localidad en la que los hermanos Caballero ruedan el final de la exitosa serie 'Machos Alfa'

Netflix regresa a Galicia: Esta es la localidad en la que los hermanos Caballero ruedan el final de la exitosa serie 'Machos Alfa'

Rueda choca con Illa por el nuevo modelo de financiación autonómica: «Lo que es de todos se habla entre todos»

A la selectividad con necesidades educativas: 625 estudiantes tienen adaptación en el examen

A la selectividad con necesidades educativas: 625 estudiantes tienen adaptación en el examen

Nervios, alivio y altas expectativas en el primer día de la PAU en Santiago: «Esperaba algo mucho peor»

Nervios, alivio y altas expectativas en el primer día de la PAU en Santiago: «Esperaba algo mucho peor»

Nueva propuesta en la polémica gestión del lobo: trasladar ejemplares jóvenes de Galicia o Asturias a poblaciones aisladas del sur

Nueva propuesta en la polémica gestión del lobo: trasladar ejemplares jóvenes de Galicia o Asturias a poblaciones aisladas del sur

¿Quién es Luis Ángel León Mateos, el oncólogo que asume la gerencia del Sergas en pleno auge de las protestas sanitarias?

El Sergas inicia una campaña para pedir un «uso responsable de las Urgencias»

Tracking Pixel Contents