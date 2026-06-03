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Impacto sobre la salud

El calor extremo de mayo provocó 20 fallecidos en Galicia en solo nueve días

Un episodio extraordinario dejó máximas en Ourense de 37,5 grados y multiplicó por cinco las muertes por altas temperaturas respecto al mismo periodo del año anterior

Un hombre se refresca en una fuente en Pontevedra.

Un hombre se refresca en una fuente en Pontevedra. / Gustavo Santos

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Paula Pérez

Santiago

El verano aún no ha empezado, pero Galicia ya ha sufrido su primera ola de calor del año. Se trata de un episodio extraordinario, que se prolongó durante más de 10 días, desde el 20 de mayo hasta el pasado fin de semana, y que disparó los termómetros a máximos. En Ourense se alcanzaron los 37,5 grados —desde mayo de 2022 no se registraba un valor tan alto—. Y esto ha tenido un impacto directo sobre la salud, especialmente en colectivos vulnerables, que se tradujo en un incremento de la mortalidad. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, en Galicia entre el 24 de mayo y el 1 de junio se registraron veinte muertes atribuibles a las altas temperaturas.

Las peores jornadas fueron el 28, 29 y 30 de mayo, cuando fallecieron tres personas por día. Las consecuencias de este inusual episodio de calor son evidentes si se comparan con lo ocurrido el pasado año en el mismo periodo. Los fallecidos por calor en estos últimos nueve días de mayo multiplican por cinco las defunciones de 2025 (cuando solo hubo 4 casos).

El MoMo es una estadística que «identifica las desviaciones de la mortalidad diaria observada con respecto a la esperada, según las series históricas de mortalidad» para, a continuación, «estimar de forma directa» el impacto de cualquier evento de importancia en salud pública. Así, en concreto, hace un cálculo de las muertes atribuibles a las temperaturas. No son siempre fallecimientos provocados directamente por golpes de calor, sino que se trata de todas las defunciones debidas a distintas patologías que pueden agravarse a causa de subidas extremas de los termómetros.

Umbrales de riesgo

Mayores, niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad son los colectivos más vulnerables. Las temperaturas tienen un impacto en la salud, pero el umbral a partir del cual pueden resultar perniciosas depende de la zona geográfica. Poblaciones más acostumbradas a climas cálidos soportan mejor el calor que otros. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad considera que existe peligro cuando se superan los 33 grados en las Rías Baixas, los 31 en el interior de A Coruña o los 38,6 en el sur de Ourense. Esto explica que en la última semana de mayo la mayoría de las muertes atribuibles al calor en España se concentraran en el norte. En Asturias hubo 40 y en el País Vasco, 38.

Noticias relacionadas y más

El calor extremo sufrido por Galicia se debió a un fenómeno conocido como «cúpula de calor», por la entrada de una masa de aire caliente de África. Desde este martes y hasta el domingo los termómetros darán una tregua. Las máximas bajarán ligeramente y habrá chubascos esporádicos. Sin embargo, Meteogalicia pronostica que, a partir del próximo lunes, se volverán a disparar las temperaturas por una nueva entrada de aire cálido.

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