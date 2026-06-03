El Concello, el equipo de fútbol y los vecinos de Vilasantar se vuelcan con una familia que perdió la casa entre llamas: "Cualquier ayuda suma"

Vilasantar es uno de esos concellos de la Galicia rural que pasan desapercibidos por estar fuera de los grandes ejes de comunicación. Y aunque tiene pocos habitantes, apenas 1.200, sí acaba de demostrar que tiene un importante sentimiento de comunidad y un ADN solidario. El que llevó al propio Ayuntamiento, a los vecinos y al club de fútbol local a volcarse con una familia que perdió su vivienda de madrugada en un incendio.

En tiempo récord, todos ellos activaron una campaña de recaudación de fondos y ofrecieron los medios disponibles para ayudar a Manuel Fernández López, conocido por sus vecinos como Manolo de Tamou, y su hija, que perdieron toda una vida entre las llamas.

Ellos escaparon de casualidad, cuando a las 05.30 horas Manuel escuchó ruido en la parte alta de la casa y percibió un fuerte olor a humo. Con el tiempo justo, despertó a su hija para huir de la vivienda, que ya era pasto de las llamas. Dentro quedó calcinada una perra de 13 años.

El origen del fuego es por ahora desconocido, pero todo apuntaría a algún tipo de cortocirtuito. Efectivos del GES de Curtis y los bomberos de Arzúa fueron los encargados de extinguir las llamas.

Tareas de extinción del fuego en la vivienda / Cedida

Donativo solidario

El Concello confirmó que la vivenda carecía de seguro, por lo que la familia lo perdió todo. Por eso, el gobierno local puso en marcha un protocolo de emergencia social que incluyó una ayuda económica para ayudar a Manolo de Tamou y a su hija. También puso a disposición de las víctimas dos psicólogos.

De forma paralela, los vecinos de Vilasantar más próximos a la casa calcinada no dudaron en arropar a la familia, que de hecho fue realojada ya en otra vivienda amueblada y lista para vivir. Además, se habilitó una cuenta bancaria para que las personas que quieran puedan realizar una donación. La cuenta es ES6220800024183040030708, con Manuel Fernández López como titular y el concepto de "donativo solidario".

Incluso el club de fútbol local, la SD Vilasantar, se sumó para "estar al lado de Manolo de Tamou y su hija". Además de promocionar la campaña de recaudación, cualquier miembro de la directiva se pone "a disposición" del vecindario para recoger cualquier cosa que ayude a los afectados. "Nos toca demostrar la solidaridad que siempre caracteriza a nuestra gente". "Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, suma".

El Concello de Vilasantar, perteneciente a la comarca de Betanzos pero que mantiene mucha relación con Santiago y su área de influencia, también anima a echar una mano porque "cada grano de arena suma en un momento tan angustioso", por lo que "siempre estaremos para apoyar a un vecino".