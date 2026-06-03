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Una mujer muerde a un policía y agrede dos personas tras robar una toalla de playa en Lugo

El agente mordido por la detenida activó un protocolo de seguridad ante la posible transmisión de enfermedades tras la agresión sufrida

Imagen de archivo de la Policía Local en Lugo.

Imagen de archivo de la Policía Local en Lugo. / ECG

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Agencias

Agentes de la Policía Local de Lugo tuvieron que reducir físicamente a una mujer antes de detenerla en un área recreativa de la ciudad como sospechosa de haber agredido a un joven y a una menor, dado que se puso violenta e incluso llegó a morder en un brazo a uno de los efectivos desplazados al lugar. Según la información facilitada este miércoles por la Policía Local, una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio se desplazó al área recreativa de Los Robles, a orillas del río Miño, tras ser avisada de que una mujer supuestamente le había robado su toalla a un joven y lo había agredido cuando este intentó recuperarla.

Al llegar al lugar, en las inmediaciones del Paseo de Palestina, los agentes hablaron con el joven, que tenía marcas visibles de la agresión, y este les relató que la mujer lo había agarrado por el cuello y le había tirado de la camiseta que llevaba puesta al encararse con ella. Aunque la sospechosa negó los hechos, los policías encontraron en el interior de su mochila la toalla del joven.

Golpeó y tiró del pelo a una menor

Además, durante la intervención policial, los agentes tuvieron conocimiento de que la sospechosa también había agredido supuestamente a una menor de edad que había grabado el incidente con su móvil. Al percatarse de esa circunstancia, la mujer presuntamente le propinó varios golpes, entre ellos uno en la mano que le provocó erosiones, además de tirarle del pelo. Los policías se pusieron en contacto con la madre de la menor para informarla de lo ocurrido y explicarle lo que tenía que hacer si tomaba la decisión de denunciar a la mujer.

Además, mientras los agentes trataban de hablar con todas las partes, la mujer le propinó «de forma súbita» una patada en la pierna a uno de los policías y, al sujetarla para que parase, lo mordió en el brazo izquierdo. Finalmente, fue reducida y esposada con la ayuda de una segunda patrulla que acudió en apoyo de sus compañeros.

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La detenida fue trasladada al centro médico para su reconocimiento antes de pasar a dependencias policiales. El agente agredido fue atendido en un centro médico y posteriormente derivado al servicio médico del trabajo, donde se inició un protocolo de seguridad ante la posible transmisión de alguna enfermedad derivada de la mordedura.

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