Una película que acerca una de las grandes tradiciones de Galicia, premio a Mejor Comedia en el prestigioso Celtic Media Festival

Galicia triunfa en la 47 edición de los prestigiosos Celtic Media Festival, evento que reconoce los mejores trabajos de televisión, radio y nuevos medios de países celtas.

Secuela del estreno en gallego más amplio de la historia

Lo hace gracias a la película +Cuñados, secuela del estreno en gallego más amplio de la historia, Cuñados (2021), un largometraje proyectado en su día en 135 salas de cine de toda España que reunió a más de 50.000 espectadores en taquilla y que fue capaz de congregar a 90.000 personas en su estreno en la Televisión de Galicia (TVG).

Precisamente, el ente público participó en el proyecto, al igual que Radio Televisión Española (RTVE) y Movistar Plus+, además de la Diputación de Ourense, la D.O. Ribeiro y la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Premio a Mejor Comedia en el prestigioso Celtic Media Festival

Un filme dirigido por Luis Avilés —conocido por trabajos como Operación Marea Negra: La travesía suicida (2022) y ganador del Premio Mestre Mateo al mejor documental por obras como Os días afogados (2016) e Idénticas (2019)—, escrito por Araceli Gonda y producido por la compañía gallega Portocabo que este miércoles se ha alzado con el galardón en la categoría de Mejor Comedia en el prestigioso Celtic Media Festival.

Lo ha hecho durante una gala celebrada en Belfast (Irlanda del Norte) que ha reconocido este trabajo rodado en gallego y doblado al castellano que contó, al igual que su predecesora, con rostros reconocidos del audiovisual gallego como Miguel de Lira, Xosé A. Touriñán, Federico Pérez Rey, Eva Fernández, María Vázquez, Iolanda Muíños y Mela Casal.

Miguel de Lira, en el centro, disfrazado junto a Xosé Antonio Touriñán, a la izquierda, y Federico Pérez Rey, en '+Cuñados'. / Cedida

Una película que acerca una de las grandes tradiciones de Galicia

A ellos se sumaron en +Cuñados actores de la talla de Ivo Bastos, Ana Saltão y Nuno Sá, entre otros, los cuales añaden pimienta a una película que entremezcla intriga, emoción pero, sobre todo, comedia gracias a una historia que transcurre, principalmente, en Ourense y cuenta con el Entroido gallego como telón de fondo.

Y es que esta nueva aventura de los cuñados de la familia Ribeiro, que arranca con la aparición de un cadáver en el puente internacional de Tui, apuesta decididamente por trasladar a la gran pantalla una de las tradiciones más conocidas de Galicia: el Entroido ourensano.

Cartel promocional de la película gallega '+Cuñados'. / Cedida

En este ambiente festivo, los protagonistas —Sabonis (Xosé A. Touriñán), Eduardo (Miguel de Lira) y Modesto (Federico Pérez)— montan un puesto de pulpo para blanquear el dinero del botín que les cayó del cielo dos años antes tras la detención de la empresaria Alicia Zamora (Paku Granxa) y de su socio portugués, Viriato, un gánster interpretado en esta ocasión por Nuno Sá.

Sin embargo, la llegada a la ciudad de As Burgas de la pareja de Viriato, Andreia Nunes (Ana Saltão), que está dispuesta a vengarse, complicará las cosas hasta el punto de que el Entroido de Ourense acabará convirtiéndose en un auténtico baile de máscaras.

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El productor Alfonso López, en representación de Portocabo, y la jefa de Contenidos de la Televisión de Galicia (TVG), Montse Besada, este miércoles, al recoger el premio a Mejor comedia en el Celtic Media Festival. / Cedida

'+Cuñados', una comedia gallega reconocida internacionalmente

La película, que vio la luz en cines el 19 de abril de 2024, recibe ahora un prestigioso galardón, el de Mejor Comedia del Celtic Media Festival 2026, que fue recogido por la jefa de Contenidos de la TVG, Montse Besada, y el productor Alfonso López, en representación de Portocabo.