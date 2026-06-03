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Cara a cara en el Parlamento

Rueda asegura que el 40% de los médicos de Primaria cobran el plus por el control de la duración de las bajas

Pontón reclama la retirada del "disparatado" plus: "El PP ve las IT como un exceso"

Alfonso Rueda, este miércoles, en el Parlamento de Galicia

Alfonso Rueda, este miércoles, en el Parlamento de Galicia / Lavandeira jr

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La medida a través de la que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) vincula una parte del complemento de productividad de los facultativos de Atención Primaria al control para que no se exceda la "duración estándar" de las bajas laborales de los pacientes ha generado debate desde que trascendió hace un par de semanas, si bien lleva implantada año y medio. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó este miércoles la medida como "esperpéntica", poniendo el foco en que "los propios médicos dijeron que es disparatada".

"El PP no ve las bajas como un derecho, sino como exceso", expuso durante su intervención en el cara a cara de la Cámara autonómica, donde acusó al Partido Popular de "recortar derechos" en una "campaña de criminizalición" que, para ella, no se sostiene en datos, ya que "Galicia es la segunda comunida autónoma con menos bajas laborales". "¿Cómo se puede concebir un plus que atenta contra el código deontológico?", cuestionó, para, a continuación, espetarle al presidente de la Xunta: "El problema es usted".

"El absentismo no nos lo estamos inventado", declaró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, echando mano de datos del Sistema Nacional de Salud (SNS), un informe "impulsado por quienes ustedes apoyan en Madrid", en referencia al Gobierno de coalición. El mandatario autonómico acusó a Pontón de "no enterarse o hacer que no se entera", al tiempo que declaró que "el portavoz de los médicos es del BNG".

En este sentido, explicó que el objetivo de reducir las bajas "es algo que está impulsado por la Administración General del Estado", a la vez que señaló que este plus es un indicador que está "desde más de hace un año y medio en el Sergas, que es el tiempo que se lleva aplicando". "Desde entonces casi el 40% de los médicos que tienen cupo están aplicando este objetivo de gestión como uno más, ¿son médicos coaccionados?", declaró.

De las huelgas a los accidentes laborales

"Si le preocupa la clase médica diga que no hay derecho a lo que está pasando, que por una huelga por el Gobierno central -la derivada de las negociaciones por el estatuto marco- los gallegos están viendo como se posponen sus citas y operaciones", señaló. Pontón le replicó, así, que "no escucha" y que con medidas como este plus se convierte "en un presidente que pone en riesgo a los gallegos", mientras "tiene colapsada la sanidad pública".

Entre otras cuestiones, Pontón le echó en cara al presidente gallego que en Galicia "muere de media una persona al día por un accidente laboral" y se hacen "cada semana 122.000 horas extras gratuitas". "¿Para cuándo un plus antisiniestralidad? ¿Para cuando una vigilancia de las horas extra? Por favor, retire ese plus", terminó la portavoz del BNG.

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Rueda emplazó a Pontón a "darse una vuelta por ahí" porque "el nacionalismo lo cura el viajar un poco": "De paso, pregunte por qué en el INSS está llevado a cabo una estrategia para controlar las ITT". El mandatario insistió así en que llevarán a cabo el plan puesto en marcha porque "el Gobierno está para resolver problemas" con medidas "valientes, pioneras".

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