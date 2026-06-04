Así aprovechó Galicia una década de ayudas europeas al rural: de modernizar más de 3.400 granjas a atraer a 2.500 jóvenes

Los fondos europeos que cada año riegan el sector primario y el medio rural gallegos en forma de ayudas y subvenciones tienen un porqué y un para qué. Buscan apoyar y compensar a toda una cadena necesaria para que haya alimentos en el mercado y para que el rural siga vivo. La política agraria común (PAC) es una de las principales herramientas que canaliza esos recursos hacia el campo y, además de los pagos directos a los agricultores y ganaderos, consta de un segundo pilar, el enfocado al desarrollo rural, que tiene entre sus objetivos dotarlo de servicios para atraer y fijar población, hacer competitivo el sector agroganadero o atraer savia nueva al campo. Para distribuir y hacer llegar esos fondos a sus destinatarios finales se aplican en cada comunidad autónoma planes plurianuales y Galicia acaba de poner fin a otro, el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, que tuvo aplicación hasta 2025.

El balance ofrece algunas cifras sobre su alcance. Se movilizaron 1.595 millones de euros, lo que supone que se ejecutó el 99,3% de la inversión pública asignada. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, puso de relieve este jueves que se trata de un nivel de ejecución "por encima da media española e europea". En el acto de cierre formal del PDR celebrado en Santiago, la representante de la Xunta destacó que detrás de esa cifra hay muchos "proxectos reais". Aludió a las más de 3.400 explotaciones agrícolas que recibieron ayudas para crecer y modernizarse a través de los llamados planes de mejora; a los casi 2.500 jóvenes que accedieron a apoyos para incorporarse al agro; a los "centos de proxectos" de transformación agroalimentaria impulsados; o a los más de 1.500 empleos creados en el rural gallego a través del programa Leader.

Un sector más preparado

Con la intención de hacer ver el alcance de estos fondos, Gómez señaló que gracias al programa de desarrollo rural hay explotaciones "mellor preparadas para competir" y punteras; empresas que incorporaron "innovación e tecnoloxía"; servicios en el rural que "melloran a calidade de vida" de la población; más y mejores pistas rurales; iniciativas de turismo rural; o proyectos de apuesta por la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. "Fomos capaces de avanzar cara un rural máis preparado para o futuro", dijo la conselleira. Un futuro al que mira con confianza pero que no está exento de desafíos como el del relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones, la ordenación de un territorio caracterizado por ese minifundismo que lastra la competitividad, o la creación de más oportunidades para que vivir y trabajar en el rural sea una opción atractiva para las nuevas generaciones.

Para enfrentar esos y otros retos, la titular de Medio Rural puso el foco en la importancia de mantener los fondos agrarios en la Unión Europea. En un escenario en el que preocupa la propuesta de la Comisión de reducir el presupuesto de la PAC para el periodo 2027-2034 e integrarla en un único fondo junto con las políticas de cohesión, pesca o seguridad, Gómez aseguró que Galicia dará la batalla. "Necesitamos máis recursos para o medio rural, menos burocracia e a garantía de que os fondos de desenvolvemento rural manteñan o seu peso e a súa importancia estratéxica".

"Temos que seguir comendo"

En la misma línea, el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, pidió "fondos suficientes" en la PAC post 2027. "Temos que seguir comendo", esgrimió apelando al papel que el sector primario juega en la seguridad alimentaria. "Para comer todos os días fan falta alimentos, e para iso precisamos quen os produza e instalacións", señaló para poner en valor así la importancia de canalizar fondos hacia el campo. Con el apoyo al desarrollo rural, dijo, hoy Galicia no tiene nada que envidiar en genética, tecnología, maquinaria o calidad alimentaria. "Temos os mellores produtos agroalimentarios, non só de España ou de Europa, senón prácticamente do mundo", concluyó.

El acto contó con representación de la Comisión Europea. Carmen Calderón, responsable de programas de desarrollo rural para Galicia de la Dirección General de Agricultura, señaló que la futura PAC se está decidiendo ahora y que hay muchas cuestiones que están "muy verdes" a día de hoy. Entre las prioridades señaló el cuidado del medio ambiente y la resiliencia y protección del sector agrario ante eventos climáticos adversos. Respecto al futuro de los fondos de desarrollo rural más allá de 2027, señaló que se reservará para ese pilar una parte de los fondos e incidió en que otra parte quedará en manos de lo que decida cada Estado miembro.

Reducir brechas con el entorno urbano

En la clausura de la jornada, el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, aseguró que Galicia seguirán velando por que los fondo para el rural se mantengan, "se llamen como se llamen". Puso en valor su contribución para reducir las desigualdades con el entorno urbano, diversificar la economía y generar nuevas fuentes de ingresos en estas áreas y fijar población. Destacó que, en total, el rural gallego recibió más de 3.000 millones procedentes de fondos agrarios europeos en el periodo analizado.