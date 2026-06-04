La CiUG «flexibilizará» la corrección de los exámenes de Historia de España y de Dibujo Técnico tras reconocer problemas

Los nervios pueden jugarles malas pasadas a quienes hacen la selectividad, pero a veces el problema está en las cuestiones que se les plantean o en cómo se formulan. Eso es lo que denuncian profesores gallegos de Historia de España y de Dibujo Técnico de varios institutos, que han advertido de contenidos no ajustados a las reglas establecidas o de «múltiples errores» en los enunciados, respectivamente. La CiUG, que organiza y coordina la PAU, ha anunciado ya que la corrección buscará «evitar perjudicar» al alumnado.

Aunque, en general, los jóvenes que afrontaron la prueba de acceso a la universidad en su primera jornada, este martes, salieron satisfechos del trance, la excepción la marcaron Historia de España y Dibujo Técnico. La primera, que, con su alternativa, Historia de la Filosofía, es obligatoria, protagoniza el tercer examen más realizado por el alumnado —más de 7.200 personas en 2025—. Son menos en Dibujo Técnico —unas 1.300—, pero lo hacen pensando en que pondera en ingenierías o Arquitectura.

En Historia de España, las reclamaciones llegaron por oleadas. Primero, profesorado de la materia de varios institutos gallegos protestó porque una pregunta que pedía comparar socialismo y anarquismo aparecía asociada a un bloque de contenidos que no se correspondía con las directrices dictadas por el grupo de trabajo que se encarga del examen.

Nuevas quejas

Más tarde, los departamentos de Xeografía e Historia de al menos dos centros de la provincia de A Coruña (Noia y Ribeira) remitieron a la CiUG otro escrito por «errores de contenido en alguna de las cuestiones», donde añadían la crítica previa y otra por el comentario de una tabla de datos sobre inversiones públicas de 1975 a 1980, aduciendo que su análisis «excede los contenidos a desarrollar en un curso como 2º de Bachillerato», aparte «de no ceñirse a lo recogido por las recomendaciones de los grupos de trabajo».

Este profesorado reclamó que se diesen instrucciones a la comisión de evaluación para que «los errores en la formulación de las preguntas del examen no repercutan negativamente en la calificación del alumnado».

La CiUG tomó nota de sus reclamaciones. En un comunicado difundido tras la queja relacionada con la cuestión sobre anarquismo y socialismo, el grupo de trabajo de Historia de España asegura que, para «garantizar la equidad del proceso evaluador», ese apartado será corregido «aplicando criterios flexibles, valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos, independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo estricto». «Ningún estudiante será perjudicado por la formulación» de la cuestión, añaden.

Solicitudes de dimisiones

Los docentes de Noia y Ribeira pedían también el cese o la dimisión de la persona responsable del grupo de trabajo «por la gravedad de los errores cometidos». Lo mismo solicitaban los profesores de Dibujo Técnico, que presentaron una reclamación en la que aducían, entre otros, «múltiples errores en los enunciados», una «excesiva extensión de la prueba» y «falta de claridad en la estructura de las opciones», que implicaron, a su juicio, «pérdida efectiva de tiempo», «desigualdad de condiciones» y un «impacto emocional y académico» sobre los candidatos.

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Todo ello les llevó a reclamar una «solución justa» para el alumnado y la «adopción de criterios extraordinarios de corrección» para «garantizar» que no haya perjudicados. La CiUG difundió un segundo comunicado, este del grupo de trabajo de Dibujo Técnico, en el que reconoce dos errores en los enunciados en gallego y explica que se enmendaron en el transcurso de la prueba, cuya duración se amplió. Señalan que ya se trasladó «in situ» al alumnado que estas cuestiones serían «tenidas en cuenta» en la corrección e inciden en que se informará a los correctores de esos «incidentes» y otros que «se puedan detectar» durante la corrección con la «determinación de evitar perjudicar en todo momento al alumnado».