Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: "En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año"

"La afluencia de excursionistas a raíz del acondicionamiento de la Vía Verde fue un antes y un después para nosotros". Así lo asegura la dueña de O Bar da Estación de Cerceda, Vicky Cañellas, cuyo establecimiento está pegado a la entrada del itinerario desde Cerceda, y final para los caminantes que parten de Santiago. "En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año", sostiene la hostelera, que dice que, además del "buen hacer" de la cocinera, este trazado ferroviario ahora reconvertido en ruta jugó un "papel muy importante" en el alza de clientes en los últimos meses.

Vista del cartel del inicio de la vía verde, en Cerceda. / CASTELEIRO

Y es que la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, actualmente la senda verde más larga de Galicia con más de 36 kilómetros de longitud, ha congregado a unas 18.000 personas en el tramo de Cerceda en 2025, y 25.000 en todo el conjunto, según los datos facilitados por la Diputación de A Coruña. El itinerario se completará previsiblemente en octubre de 2026 al producirse varios imprevistos técnicos en los últimos meses, pero sus vecinos ya han notado una gran concurrencia de senderistas desde que empezó el buen tiempo.

"El fin de semana vienen muchos ciclistas, tanto solos como en grupo, y en el polígono notamos más movimiento", afirma Jesús Suárez, el dueño del restaurante O Panadeiro, pegado al Aquapark, en el parque empresarial de O Acevedo, situado a menos de un kilómetro de una de las entradas a la vía verde. "Hace falta más promoción, pero la primera toma de contacto está siendo potente", añade Suárez.

Jesús Suárez, dueño del restaurante O Panadeiro. / CASTELEIRO

A pie de barra, la percepción de los hosteleros coincide con la estadística oficial, y el propio Concello de Cerceda eleva el optimismo basándose en las infraestructuras de control. Y es que en el punto conocido como El Cruce —la intersección que conecta Ordes, Tordoia y Cerceda—, los sensores municipales registraron el año pasado un total de 29.000 usos.

Esta cifra mide tránsitos y no personas individuales, pero la valoración general es "muy positiva", tal y como señalan fuentes municipales, que confirman que el itinerario ha duplicado su afluencia en el último ejercicio en líneas generales.

"A la hora de comer tenemos mucho trabajo", ratifica Patricia Codesal, empleada de O Bar da Estación. "Pasa gente todos los días, y en líneas generales les gusta, aunque algunos se quejan de que hacen falta fuentes a lo largo del camino, aunque para nosotros casi mejor", bromea entre risas.

Empleadas de O Bar da Estación de Cerceda. / CASTELEIRO

Vicky Cañellas, que compagina la gestión de la estación con la del centro cívico del auditorio, apunta que el perfil del usuario es cada vez más diverso. "Los sábados y domingos vienen muchos ciclistas de la zona de Santiago, pero también empezamos a ver a turistas ingleses y franceses, aunque el tiempo a veces no ayude", dice la cercedense.

La hostelera agrega que la Vía Verde está desviando de su ruta habitual a algunos peregrinos que inicialmente venían a realizar el Camino de Santiago. "A lo largo del recorrido hay varias estaciones antiguas que son muy chulas, y a los caminantes les llaman”, asegura Vicky Cañellas, que afirma que ella misma realizará la ruta “próximamente” para poder vivirla en primer apersona y poder explicarle mejor a sus clientes algunos detalles de la misma. “Hay un ambiente muy familiar y da gusto estar aquí, en esta zona, yo estuve a punto de dejar la hostelería, pero este local y su ubicación me encantaban", confiesa con ilusión la cercedense.

Sombras en el equipamiento y retraso en el tramo compostelano

Pero el rápido crecimiento de la senda también ha dejado al descubierto algunas carencias en el equipamiento que los propios usuarios trasladan a los negocios locales. "La gente demanda iluminación, más señalización y algún banco para sentarse a descansar", detalla Cañellas. Son servicios que todavía están pendientes de ejecutar. La Diputación admite que, aunque la infraestructura principal de la vía verde está completamente rematada y ya acoge jornadas y cursos, todavía "no hay concreción" sobre dónde y cuándo se instalarán elementos como las pérgolas o las fuentes, además de incluir más señalización, al encontrarse el organismo en pleno proceso de reorganización de esta partida.

El otro gran caballo de batalla es la fecha de inauguración del trazado definitivo. Aunque en septiembre de 2025 la previsión oficial apuntaba a que los 36,5 kilómetros estarían listos este mismo verano, los plazos se han visto alterados. Una reciente visita técnica de la Diputación y el Concello de Santiago a las obras del último tramo pendiente —entre la antigua estación de A Sionlla y la zona de As Pereiras/Ramelle— desveló que varios imprevistos técnicos, entre ellos desprendimientos en la bóveda de uno de los túneles, han obligado a retrasar el horizonte de apertura hasta octubre de 2026.

Esta demora ha venido acompañada de un incremento en el esfuerzo económico, elevando el presupuesto del tramo final por encima de los 2,2 millones de euros. Con una inversión acumulada que ya supera holgadamente el listón inicial de los 1,8 millones, el reto de futuro de las administraciones pasa ahora por estudiar una ambiciosa y compleja conexión que una por Vía Verde Santiago y A Coruña.

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Ahora, la ruta experimenta un crecimiento paulatino mientras entra en su recta final a la espera del empujón definitivo en otoño. "Estas iniciativas son geniales para atraer turismo y dar a conocer nuestro municipio", sentencia la dueña de O Bar da Estación, que tiene previsto organizar algún concierto en la terraza, pegada al inicio de la ruta, para animar a vecinos y caminantes.