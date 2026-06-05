Del O Son do Camiño al Resurrection Fest: más de 50 festivales pondrán a bailar este verano a Galicia

Con el mes de junio recién estrenado llega a Galicia una de las épocas más esperadas del año, la de los festivales. Durante los meses de junio, julio y agosto, la comunidad volverá a transformarse en uno de los grandes epicentros musicales a nivel nacional con la celebración de más de 50 festivales repartidos por las cuatro provincias gallegas.

Desde el indie al metal, pasando por la música urbana, el pop, el rock, la electrónica o el folk, el calendario festivalero gallego comenzará este mismo fin de semana y se prolongará casi de manera ininterrumpida, sin apenas días de descanso, hasta finales de agosto o incluso ya en el mes de septiembre, como es el caso del Recorda Fest, el Revenidas o el Caudal Fest.

Como hablar de todos es prácticamente imposible, desde EL CORREO GALLEGO te dejamos una cuidada selección de los festivales de los que podremos disfrutar en los próximos meses.

Wake Up Festival

El calendario festivalero del mes de junio arrancará este mismo fin de semana, el viernes 5 y el sábado 6, con la celebración en la Cidade da Cultura de Santiago del Wake Up Festival, con la presencia, entre otros, de djs como Ben Sims, Ben Klox, Dax J, Cristian Varela o Fátima Hajji.

Surfing the Lérez Festival

Una semana después, los días 12 y 13, Pontevedra celebrará la última edición de uno de sus festivales más queridos, el Surfing the Lérez Festival, que en esta ocasión contará con la presencia de artistas de la talla de 9Louro, Grande Amore, Familia Caamaño, The Rapants o Señora DJ, entre muchos otros.

Noceda Rock

El propio sábado 13, así como el domingo 14, la Carballeira de Lamas en Noceda (Lalín) celebrará una nueva edición, la décima, del festival Noceda Rock con la presencia de Dakidarria, Tiro na Testa, Keltoi, Ruxe Ruxe, Chorima, Xirel Dj y Cadahía Dj.

O Son do Camiño

El festival por antonomasia del verano gallego, O Son do Camiño, regresará un año más al Monte do Gozo del jueves 18 al sábado 20, tres días cargados de música en los que el público podrá disfrutar con destacados artistas a nivel mundial como Linkin Park, Katy Perry, Biffy Clyro, Dani Martín, MVRK, D. Valentino o Lola Índigo.

Cartel completo de O Son do Camiño / Cedida

Ruada das Gotas

Ribadumia acogerá los días 20 y 21 de este mes una nueva edición de la Ruada das Gotas, el festival cuyo fin es visibilizar los derechos de las personas LGTBIQ+ en zonas rurales. Durante los dos días resonarán El Nido, Sheila Patricio, Maricarme, O Xoán o Señora DJ, entre otros artistas y agrupaciones.

Fuego Fest

El martes 23 de junio, Moaña celebrará una nueva edición del Fuego Fest con las actuaciones de RVFV, La Factoria, Buxxi, Lg1do, Dumore, Michi y Anxo Silva.

Noites do Porto

El 22 de junio arrancará en A Coruña una nueva edición del festival Noites do Porto, que se celebrará hasta el 5 de julio en el muelle de la Batería y en varios escenarios de la ciudad herculina con la presencia de Xoel López, Barry B, Coti y Monsieur Periné, María José Llergo, The Horrors o Curtis Harding.

Petra Rosa Festival

O Porriño celebrará entre el 25 y el 28 de junio su Petra Rosa Festival con tres destacados artistas del panorama nacional: Pablo López, Antonio Orozco y Sergio Dalma.

Perla Mural Fest

Del 26 al 28 de junio, la localidad de Fene celebrará la cuarta edición del Perla Mural Fest con un cartel encabezado por nombres como Carlangas, Rufus T. Firefly, Melon Diesel, Tu Otra Bonita o Luis Fercán, entre otros.

Fumega Fest

Los amantes del rock y el metal tienen una cita en un escenario singular, como es el Parque do Pasatempo de Betanzos, el 26 y el 27 de junio con el Fumega Fest. Se subirán al escenario Travo, Luciférnaga, Conan, Men Eater, Burst, Volcanova, Moura, Wet Cactus, Causa Sui y Stoned Jesus.

Galicia Fest

Los propios 26 y 27 de junio, el Muelle de Trasatlánticos de Vigo celebrará la segunda edición del Galicia Fest, que contará con las actuaciones de artistas como Miriam Rodríguez, Sabela, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete o un espectáculo de La Reina del Flow.

Resurrection Fest

El festival de metal más importante de España, el Resurrection Fest, regresa a Viveiro para celebrar su 21º aniversario con estrellas del metal como Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson o Sabaton, entre muchos otros. La edición de este año será entre el 1 y el 4 de julio.

Silfest

Entre el 2 y el 4 de julio, Morgan, La Paloma, Puño Dragón, Hinds, Adriam Tims o Begur, entre otros, actuarán en el Sil Fest que se celebrará en Valdeorras.

Rapasons de Sabucedo

Del 3 al 6 de julio, la parroquia estradense de Sabucedo celebrará una nueva edición de su tradicional Rapa das Bestas de Sabucedo. La celebración estará acompañada de la celebración del festival Rapasons, con las actuaciones de A Banda das Crechas, Swingers do Swing, Gin Toni's o La Sincereza Pinchacumbias.

Atlantic Pride

El Atlantic Pride, el festival LGTBIQ+ de A Coruña regresa del 5 al 12 de julio a la ciudad herculina con las actuaciones de Zahara Rave, Miriam Rodríguez, Whigfield, Azúcar Moreno, Julieta o Alba Reche, entre otros.

PortAmérica

Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra, The Rapants, Hombres G, M-Clan, Dani Martín, Amaia, Xoel López... además de los showcookings de los chefs, harán las delicias del público los días 9, 10 y 11 de julio en una nueva edición del PortAmérica.

Festival de Ortigueira

Ortigueira disfrutará del 9 al 12 de julio de una nueva edición del festival de música celta más importante del panorama. Este año, el Festival de Ortigueira contará con la presencia de artistas como Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Noon, Yves Lambert, Solas o Lúnasa, entre otros que aún quedan por anunciarse.

Rock in Río Tea

El parque da Feira Vella de Ponteareas acoge el 10 y 11 de julio la XIV edición del festival Rock in Río Tea con Rebeliom do Inframundo, Arrhythmia, Estrogenuinas, O Caimán do Río Tea, Alumnos do CDM Rock School, Kiko Veneno, Los Enemigos, Errantes, Pladur y Talento Xove.

O Gozo Festival

El gran festival compostelano, con permiso de O Son do Camiño, regresará el 11 de julio al Monte do Gozo con un cartel de auténtico lujo: Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez.

Atlantic Fest

Del 17 al 19 de julio, Vilagarcía de Arousa disfrutará de una nueva edición de un Atlantic Fest por el que pasarán Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand, Carlos Ares, Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro o Los Planetas.

Big Sound Festival

El Big Sound Festival regresa los días 17 y 18 de julio a Pontevedra para celebrar su segunda edición. Tras el éxito del año pasado en su estreno, que le valió para ser considerado como el 'Mejor Festival Nuevo' en los Iberian Festival Awards, en esta edición pasarán por el Parque de Tafisa David Bisbal, Juán Magán, Luck Ra, Lucho RK, María Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena, Nil Moliner, Despistaos, Hens, Mafalda Cardenal, Chema Rivas, Gemeliers o Lg1do.

Cartel del Big Sound Pontevedra / Cedida

Festival Costa Feira

El Festival Costa Feira convertirá Sanxenxo en el epicentro de la música durante gran parte del verano, del 20 de julio al 22 de agosto. Durante más de un mes pasarán por el Polígono Industrial de Nantes nombres como Xavibo, Nicky Jam, Delaossa, Loquillo, Rusowsky, Taburete, Aarón Sevilla o Íñigo Quintero.

Son do Mar

La localidad pontevedresa de Meaño celebrará del 23 al 26 de julio el festival de rock, indie y música urbana Son do Mar con la presencia de nombres como Omar Montes, Reality, Lia Kali, OBK, Maldita Nerea, The Rapants, 9Louro, Marlon o el compostelano Luis Fercán.

Morriña Fest

Entre el 24 y el 26 de julio, A Coruña disfrutará de una nueva edición del Morriña Fest con la presencia de artistas como Mike Towers, Young Miko, Hard GZ, Mvrk, D. Valentino, Manuel Turizo, Juanes, Henry Méndez o John Pollón.

Sinsal

El reconocido festival Sinsal SON Estrella Galicia regresa entre el 24 y el 26 de julio a la isla de San Simón y lo hará, como es habitual, con un cartel secreto.

17º Ribeira Sacra Festival

El conocido como el festival de los "escenarios épicos" volverá a reunir música, vino, gastronomía en uno de los paraísos con más encanto de Galicia como es la Ribeira Sacra. The Divine Comedy, Sidonie, Baiuca, Anni B Sweet, Puño Dragón, Vera Fauna, Los Invaders y Mariagrep & Mundo Prestigio forman parte del cartel de esta nueva edición del 17º Ribeira Sacra Festival, que este año tendrá lugar entre el 24 y el 26 de julio.

Cartel de la décima edición del festival 17º Ribeira Sacra / Cedida

Reggaeton Beach Festival

Con un cartel aún por anunciar, el Reggaeton Beach Festival volverá a poner este verano, los días 25 y 26 de julio, a perrear a Nigrán. Aunque aún no sé sabe mucho sobre la edición de este año, uno de los mayores festivales de música urbana de Europa no podía faltar en esta lista.

Edición anterior del Reggaetón Beach Festival en Nigrán / RBF

Sonrías baixas

El festival SonRías Baixas, celebrado en Bueu, despedirá el mes de julio por todo lo alto. Entre el jueves 30 y el sábado 1 de agosto actuarán en la localidad pontevedresa La M.O.D.A., Biznaga, La Pegatina, Zahara, Barry B, Ultraligera, Alcalá Norte o Veintiuno, entre otros.

Castelo Rock

El rock volverá a sonar del 6 al 8 de agosto en Muros con las actuaciones de Big Especial, Kid Kapichi, Law, Martin Human o Viva Belgrado, entre otros, en la duodécima edición del Castelo Rock.

Rock in Rian

El 14 y 15 de agosto se celebrará en el Parque da Galiza de Rianxo una nueva edición del festival Rock in Rian con las actuaciones de 9Louro, Familia Caamagno, Orquestra Bravú Xangai, EKOS, Al Borde del Despido, Sustanciados, Bisaiak y más nombres aún por anunciar.

Río Verbena Fest

En Pontevedra, el Río Verbena Fest reunirá en su quinta edición, los días 21 y 22 de agosto, a Siloé, La La Love You, Sidonie, Love of Lesbian, Carlos Ares o Luis Fercán, entre otros.

Festival da Luz

Pablo Alborán, Nena Daconte, Repion, Chambao o Treixadura son algunos de los artistas que se subirán al escenario del Festival de la Luz de Boimorto entre el 28 y el 30 de agosto.

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Lingua Urbana Fest

Tras arrasar el año pasado en su primera edición, el Lingua Urbana Fest regresa el viernes 28 de agosto a Santiago con un destacado cartel con algunos de los nombres más destacados de la escena urbana nacional: Yung Beef, Abhir, Arce, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral y Vask8.