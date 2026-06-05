Galicia entra en la liga cara del alquiler de playa: los precios suben un 60% en cinco años y supera ya a Valencia o Canarias

Galicia ya no es el refugio económico del norte. El alquiler vacacional en su costa alcanza este verano una media de 1.169 euros por semana, lo que supone un 60% más que los 730 euros que por una vivienda similar se pedían hace cinco años. La subida de tarifas en el mercado turístico gallego está muy por encima del 46% registrado en el conjunto de España, según el análisis de los datos de Tecnitasa 2026.

Aunque los precios para veranear en julio y agosto en la costa gallega se mantienen por debajo de la media nacional —algo más de 1.350 euros la semana—, se encarecen más rápido y reducen la distancia con los grandes destinos mediterráneos. En 2021, alquilar en la comunidad gallega costaba un 21% menos que en el resto del mapa nacional; pero hoy la brecha cae al 14%. Esta tendencia ha hecho que Galicia entre en la liga cara del alquiler de playa y supere a la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Asturias.

El techo gallego vuelve a estar en A Toxa (Pontevedra), con 2.950 euros semanales por un apartamento de 80 metros cuadrados, 50 euros más que el verano pasado y 150 más que hace cinco años. Es el precio más alto de Galicia —una media de más de 17 euros por hora— y uno de los más elevados del ranking nacional, encabezado por Puerto Banús, en Marbella, que cuesta ya 3.800 euros la semana. En el mapa turístico de Galicia, le sigue Sanxenxo, con 2.500 euros en primera línea de playa. A Coruña da un salto importante, con Riazor y Oleiros ya en 1.500 euros semanales, 100 más que en la campaña estival de 2025. Es decir, un 7% más en un año pero casi el doble que en 2021 (780 euros la semana).

La costa lucense sigue siendo la puerta de entrada más barata al alquiler vacacional gallego, aunque ya no con los precios casi simbólicos de 2021, cuando Burela y O Vicedo aparecían en 250 euros por semana, entre las tarifas más económicas de toda España. Los precios del alquiler vacacional en Lugo para este verano se disparan casi un 140% respecto a 2021, impulsados por el fin de los precios simbólicos que caracterizaban su costa, con gangas de 250 euros.

En el mapa vacacional gallego, Portosín, Burela y O Vicedo son las zonas costeras con los precios más económicos para disfrutar de una semana a pie de playa: 700 euros.

En el contexto nacional, Galicia se sitúa ya en la mitad alta del ranking de comunidades costeras. Con 1.169 euros de media, supera a la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Asturias, y se acerca a territorios tradicionalmente más caros como Cantabria o País Vasco. Pontevedra, con 1.419 euros, entra incluso en el grupo de provincias costeras más caras del país.

El balance de los últimos años dibuja un mercado del alquiler vacacional en Galicia que se ha tensionado de forma acelerada y sostenida. El encarecimiento afecta tanto a los enclaves premium como a las zonas históricamente asequibles, y el mercado vacacional gallego se alinea cada vez más con la presión de precios del resto del país.

Mapa nacional

Este año, según revela el informe de Tecnitasa, las mayores subidas se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, provincias que registran incrementos superiores al 8 % en el alquiler semanal en costa.

En un segundo grupo se sitúan Barcelona, Almería, Las Palmas, Vizcaya, Girona, Baleares y Guipúzcoa, con subidas de entre el 5 % y el 8 %.

Por debajo de ese umbral aparecen las provincias de A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Pontevedra y Huelva, donde los incrementos se mueven entre el 2 % y el 5 %. Este comportamiento resulta especialmente relevante en el caso de Galicia, que sitúa a sus tres provincias costeras en este tramo de subidas moderadas. En Pontevedra, Illa A Toxa alcanza el precio más alto, mientras que Sanxenxo concentra también algunos de los importes más altos de la comunidad, con un piso de 110 metros cuadrados en primera línea de playa por 2.500 euros semanales. En A Coruña, la playa de Riazor y Santa Cruz-Bastiagueiro, en Oleiros, alcanzan los 1.500 euros semanales. En Lugo, Ribadeo se sitúa en 1.250 euros y Foz, en la playa de Rapadoira, alcanza los 1.200 euros semanales.

Mientras, Asturias, Cantabria y Málaga muestran una escasa variación respecto al año anterior.

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“El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento. No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional”, concluye Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.