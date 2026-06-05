La investigación contra Tomé gana dimensión: la jueza llama a declarar a cinco mujeres y el expresidente de la Diputación pide el archivo

La investigación judicial abierta contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, suma un nuevo capítulo. Cinco mujeres vinculadas al PSdeG que, según la denunciante, habrían vivido situaciones similares a las que ella relata han sido llamadas por la jueza a declarar como testigos en la causa que se sigue contra el dirigente socialista por un presunto caso de acoso sexual.

La decisión llega después de que la denunciante compareciera el pasado 20 de mayo ante la plaza número 3 de la Sección de Instrucción de Instancia de Lugo, competente en las causas de violencia sobre la mujer. Durante aquella declaración, en la que también prestaron testimonio su madre y una amiga, surgieron los nombres de otras mujeres que, presuntamente, habrían sido objeto de comportamientos inapropiados por parte del político. A raíz de esas manifestaciones, la jueza acordó nuevas diligencias y citó a las cinco presuntas víctimas para que declaren.

Tomé pide el archivo de la causa

La defensa del expresidente de la Diputación lucense recurrió la querella de la Fiscalía —formalizada en marzo tras recibir una denuncia particular por unos hechos presuntamente delictivos ocurridos en septiembre de 2025— y solicitó a principios de esta semana el archivo de la causa, pero el juzgado rechazó la petición y mantuvo las citaciones. El asunto se encuentra ahora pendiente de que se pronuncie la Audiencia Provincial, según fuentes judiciales. Si el tribunal avala la continuación de las diligencias, ellas deberán comparecer ante la magistrada y responder a las preguntas de acusación y defensa. Así pues, el alcalde de Monforte intenta zanjar un proceso que, judicialmente, todavía está empezando.

El exsocialista —abandonó el partido cuando estalló el caso— defiende su inocencia desde el principio, consciente de que su futuro político depende de este desenlace a nivel judicial. Aunque en diciembre dimitió como presidente de la Diputación de Lugo, sigue siendo regidor en Monforte de Lemos, la segunda localidad más poblada de la provincia lucense. A un año de las elecciones municipales, en la villa monfortina no se ha presentado todavía ninguna candidatura, por lo que se desconoce si repetirá como diputado provincial —actualmente, forma parte de los no adscritos—, si tendrá apoyos en una lista alternativa o si el grupo socialista presentará otra contra él.

Favores sexuales a cambio de una plaza

La estrategia de la acusación pasa por reforzar la tesis de que los hechos denunciados no constituirían un episodio aislado, sino que formarían parte de una conducta reiterada. La principal denunciante sostiene que, a finales de septiembre, cuando consultó al alcalde sobre una convocatoria de oposiciones en el Concello de Monforte, este le trasladó que no aprobaría si no mantenía relaciones sexuales con él.

Según el relato de la denunciante, su madre puso esos hechos en conocimiento de responsables socialistas tanto en Lugo como en Galicia. Mientras desde el partido mantienen que se le recomendó acudir a los cauces establecidos para denunciar, la presunta víctima asegura que no encontró respaldo suficiente. Finalmente presentó una comunicación en el canal interno del PSOE en diciembre y trasladó el caso a la Fiscalía a finales de febrero.

Meses después, la joven decidió hacer pública su denuncia en el programa de televisión Código 10, de Cuatro. Allí aseguró que otras mujeres habían atravesado experiencias semejantes y las animó a dar el paso. Según su versión, al menos una de ellas presentó también una denuncia. El PSOE, por su parte, únicamente reconoce oficialmente la existencia de la presentada por la denunciante.