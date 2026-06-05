Sanidade tacha de «polémica estéril» la vinculación de bajas laborales y plus de productividad médica

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado una vez más que el debate social sobre la vinculación de la reducción de tiempos de las bajas laborales con el plus de productividad de los médicos de Atención Primaria es una «polémica estéril y totalmente artificial». «No es una norma para adelantar las bajas en absoluto», ha aseverado.

«Es que quién piense eso, que un médico se va a ver incentivado por adelantar las bajas, es que no conoce a los médicos de familia. Me parece una falta de respeto absoluta», ha denunciado el conselleiro este viernes en el acto de bienvenida de los 125 nuevos residentes que se incorporan al área sanitaria de Santiago e Barbanza. Gómez Caamaño indicó que el objetivo del indicador, recogido en los Acordos de Xestión que el Sergas firma con las áreas sanitarias, es conseguir que se agilice lo máximo posible la burocracia alrededor de la incapacidad temporal.

Los últimos en expresar su rechazo a la medida han sido los inspectores sanitarios, con los que el conselleiro se reúne la próxima semana. Sobre esto, Gómez Caamaño ha recalcado que, al final, el alta la va a dar una persona con capacidad para hacerlo, o bien un médico de familia o un inspector, que muchos son médicos. «Entonces, estamos en lo mismo. No hay ninguna modificación», ha incidido.

El responsable autonómico ha explicado que lo «único» que se ha hecho en relación a las mutuas es que, si pasa mucho tiempo desde que se hace la propuesta de alta, que la pueda hacer el inspector, y después que las mutuas que hacen las propuestas de alta «de toda la vida» —cerca de 40.000 el año pasado, ha citado—, «en vez de tener que solicitar un consentimiento informado para cada prueba, para cada intervención, que sea único, con lo que se adelanta realmente todo el proceso burocrático de incapacidad temporal».