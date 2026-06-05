SAT Seixas-Xeou!, de vender leche a elaborar su propio helado en Galicia: "O futuro para ter relevo está na diversificación"

Aunque siempre hay voces que cuestionan que los agricultores y ganaderos o las empresas que se asientan en el campo reciban subvenciones de Europa para apoyar su actividad, estas ayudas están concebidas para reconocer el papel que juegan en la cadena alimentaria como productores del alimento y en la supervivencia y dinamización del rural. Sin estos y otros apoyos muchas personas no podrían dar el paso de emprender en el campo ni hacer crecer su negocio, y algunas incluso se verían abocadas a abandonar cuando los vientos soplan en contra. El efecto que buscan las ayudas es el contrario: atraer proyectos y hacer del rural un espacio que invite a trabajar y a vivir, para combatir la falta de relevo o la despoblación.

Por ejemplo, con los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia correspondiente al periodo 2014-2022 (cuya aplicación finalizó en 2025) se movilizaron 1.600 millones de euros en ayudas e inversiones para modernizar y rejuvenecer explotaciones, apoyar la producción y transformación de alimentos, dotar el rural de servicios para atraer y fijar población o impulsar nuevas ideas de negocio en el campo.

Para compartir proyectos concretos que han nacido o crecido con el respaldo de los fondos agrarios europeos, el acto de cierre del PDR de Galicia 2014-2022 organizado este jueves por la Xunta en Santiago contó con la intervención de impulsores y representantes de diversas empresas, entidades e iniciativas que conforman el ecosistema rural gallego.

Sector lácteo

"Pasamos de muxir a man nun tallo a que unha máquina o faga soa"

Laura Seoane, socia de la ganadería Ugasma en Boimorto, es un ejemplo de relevo generacional y emprendimiento en el rural de Galicia. "Se meu avó levantara a cabeza e vira que pasamos de muxir a man nun tallo a hoxe en día, grazas a estas e outras axudar, ter unha máquina que moxe as vacas soa... Estamos falando de 70 anos de diferenza, non é tanto". Laura compartió cómo su abuelo fue pionero en instalar silos verticales de hierba para alimentar al ganado tras volver de Holanda. "Na aldea dicían que o señor Paco lle ía dar herba podre ás vacas, pero funcionou". Cree que la forma de ser y trabajar del gallego es lo que marca la diferencia. Como reto apuntó al lastre del minifundismo: "Non nos deixa ser competitivos".

Diversificación

"O futuro para ter relevo no sector lácteo está na diversificación"

En 2019, tras una de las intensas crisis de precios que le ha tocado atravesar al sector lácteo, Manolo Arias, propietario da SAT Seixas-Xeou! en Taboada, decidió no limitarse a vender leche a la industria y apostó por destinar parte de la producción a elaborar helados para dar valor añadido a la materia prima. Nació así la marca Xeou, que utiliza además del oro blanco de su granja productos locales de la zona y cuenta con varias tiendas a lo largo del Camino de Santiago. Manolo cree que esa "diversificación" por la que el optó es el futuro para tener relevo generacional en el campo. "Este modelo de granxa que temos non é o máis atractivo".

Bodegas

"Sen axudas sería difícil saír ao exterior ou incorporar tecnoloxía"

El director financiero de Bodegas Granbazán, Adolfo Picóns, puso el foco en la importancia de tener apoyo para salir al exterior o dotarse de las últimas tecnologías. "Non digo que fose imposible sen axudas, pero si moi difícil". Explicó que tanto el proceso de internacionalización como dotarse de innovaciones que ayuden, por ejemplo, a predecir el inicio de enfermedades en los viñedos resulta "moi caro". También aludió al reto de la sostenibilidad, "unha obriga" que requiere "facer o mellor produto co menor impacto".

Además, Picóns puso en valor el papel que juegan las empresas asentadas en el rural. En su caso, destacó que ayudan a fijar población y son "redistribuidores de renda". "Compramos o produto, transformámolo e vendémolo", señaló.

Turismo

"O noso proyecto atrae poboación a núcleos que están desaparecendo"

El turismo es otro de los destinos de los fondos para desarrollo rural. Por este ámbito apostaron Lorena Collazos y su socia, copropietarias de Pallozas Ridicodias, unos peculiares apartamentos ubicados en la aldea de Matamá, en Laza. Su forma recuerda a aquellas "casiñas redondas da montañas nas que se acubillaban os gandeiros" cuando la meteorología pegaba fuerte. En plena pandemia, se arriesgaron a emprender en una zona "non turística", con apenas 150 habitantes, para "poñer en valor o territorio" y "atraer poboación a núcleos que están desaparecendo" con la calma, la naturaleza y la calidad de vida como ganchos. Señaló que algunos visitantes "repiten" y otros incluso se plantean mudarse a la aldea.

Forestal

"O monte ben coidado pode ter unha taxa de retorno importante"

El Programa de Desarrollo Rural también contempla ayudas para la ordenación y gestión forestal. Daniel Rodríguez, director económico de la Asociación Forestal de Galicia, destacó que esos apoyos han contribuido a mantener actividad económica en torno al bosque, a la lucha contra los incendios y a que las comunidades de montes plantasen. "Agora os montes veciñais están razoablemente ben traballados e os particulares más abandonados", dijo.

Señaló que el sector forestal está "ben" en ordenación y certificación. Cree que el reto pendiente es hacer llegar el mensaje de que ofrece una oportunidad para las nuevas generaciones, para que opten por invertir en él. "O monte ben coidado pode ser competitivo e ter unha taxa de retorno importante", concluyó.