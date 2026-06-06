La lectura se consolida en Galicia con un 64% de lectores, mientras la cultura digital avanza

Los hábitos culturales de los gallegos están cambiando y eso lo reflejan el análisis conjunto de la Encuesta estructural a hogares del IGE de 2024 y la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (2024-2025), un estudio que el Consello da Cultura Galega ha recogido en la encuesta Hábitos e prácticas culturais en Galicia. Tendencias e determinantes da participación cultural.

Los estudios confirman que en la actualidad existen tres tendencias marcadas: el incremento del volumen de lectores, la caída en la participación presencial en eventos, y la fuerte expansión del acceso digital y doméstico a la cultura.

Según el informe, la lectura es la práctica cultural más solida del sistema cultural gallego, y uno de los hábitos que presenta una evolución favorable. Teniendo en cuenta los datos del informe, el 64% de la población leyó algún libro en el último año, frente al 57,6% de hace una década, mientras que el porcentaje de quien no lee nunca o casi nunca bajó del 29,2% al 13,8%.

“es probablemente la variable más decisiva: las personas más jóvenes concentran la asistencia a especáculos, el uso de internet, los videojuegos y buena parte de los consumos audiovisuales, mientras que en las edades más avanzadas, ganan peso la televisión, la radio, la prensa y otras prácticas más domésticas”.

«a mayor nivel formativo o educativo aumenta también la lectura, la asistencia al cine y a los museosy la presencia de las actividades artísticas»

Galicia destaca también por su buen posicionamiento en la lectura de prensa, puesto que los datos reflejan que el 70,4% lee prensa diaria de información general al menos una vez al mes, frente al casi 60% del resto de España.

La digitalización en casa

El informe consta que la recuperación de la presencialidad después de la pandemia convive con el cambio estructural de los hábitos culturales, que avanza imparable de cara a la digitalización y al ámbito doméstico.

Así, en Galicia, dos de cada tres hogares ya están subscritos a plataformas culturales y el acceso a internet en el hogar alcanzó el 81,7% y el uso de los teléfonos móviles con conexión a la red paso desde el 26% de los hogares en el año 2010 hasta el 88,4% actual.

Mientras tanto, el almacenamiento en la nube alcanza el 41,8%, lo que implica 3,2 puntos por encima del conjunto estatal.

La transformación también es evidente en el consumo de la música, donde el uso del teléfono móvil como dispositivo para escucharla se incrementó desde el 53,7% en los años 2014/2015 hasta el 81% actual.

El cine y los museos

En cuanto al cine, el análisis muestra que los gallegos casi duplican su asistencia anual con respecto a los años 2021/2022, cuando el efecto de la pandemia la situaba en un 23,6%, cifra que hoy alcanza el 40,2%.

Las visitas a los museos gallegos también experimentaron una mejoría notable, pero la cifra continúa 7 puntos porcentuales por debajo de la media estatal, mientras que el teatro alcanza un 18,3% de asistencia anual, frente al 24,7% estatal.

La investigación señala, además, que la participación cultural sigue fuertemente condicionada por los factores sociales y territoriales. La edad, el nivel educativo, los ingresos y el lugar de residencia, continúan siendo un importante paramento de marcación de diferencias en el acceso a la cultura.

Así, casi la mitad de la población urbana, un 47,8%, visita museos, exposiciones o archivos, mientras que ese porcentaje cae hasta un 21,5% en los concellos de menos de 10.000 habitantes.

Con respecto a la edad, el informe explica que «es probablemente la variable más decisiva: las personas más jóvenes concentran la asistencia a especáculos, el uso de internet, los videojuegos y buena parte de los consumos audiovisuales, mientras que en las edades más avanzadas, ganan peso la televisión, la radio, la prensa y otras prácticas más domésticas».

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El nivel de formación educativo también repercute en el consumo de las prácticas culturales ya que, «a mayor nivel formativo o educativo aumenta también la lectura, la asistencia al cine y a los museosy la presencia de las actividades artísticas», un patrón que también refuerza los ingresos del hogar.