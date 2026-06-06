La Consellería de Educación abrirá del 15 al 30 de junio el plazo para pedir plaza en FP

La Xunta abrirá entre el 15 y el 30 de junio el plazo para solicitar plaza en la oferta de Formación Profesional del próximo curso, que contará con más de 50.000 plazas de nuevo ingreso en el conjunto de Galicia. El calendario fue avanzado este sábado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante su visita al Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, que se celebra en Silleda, junto a la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Las personas interesadas podrán optar a alguna de las 50.224 plazas disponibles en algunos de los 277 ciclos ofertados para el próximo curso. Las solicitudes se podrán presentar durante toda la segunda quincena de este mes de junio (del 15 al 30).

Una vez cerrado el período de solicitudes, el proceso de adjudicación se concentrará en el mes de julio, una organización que la Xunta ya incorporó el pasado año. La primera adjudicación de plazas se publicará el 10 de julio y el plazo de matrícula permanecerá abierto entre los días 10 y 15. Las vacantes que queden libres pasarán a una segunda adjudicación, prevista para el 20 de julio, con matrícula entre el 20 y el 23. La tercera adjudicación tendrá lugar el 27 de julio y permitirá formalizar la inscripción entre el 27 y el 29 de ese mismo mes.

A partir de entonces, los ciclos en los que todavía queden plazas sin cubrir entrarán en un sistema de adjudicación continua. En este procedimiento, cada centro irá llamando a las personas que permanezcan en lista de espera, siguiendo el orden establecido, para que puedan formalizar su matrícula. El conselleiro destacó que se trata de una oferta «amplia y variada» y sostuvo que «cualquiera que lo desee, puede encontrar un hueco en FP».

La presencia de la FP gallega en Salimat Abanca 2026 sirvió también como escaparate de la actividad desarrollada por los centros vinculados a las enseñanzas de Hostelería y Turismo y de Industrias Alimentarias. En el recinto ferial de Silleda, la Xunta instaló un espacio informativo sobre la oferta formativa, la orientación académica, los posibles itinerarios y las salidas laborales asociadas a estos estudios.

Durante la feria, alumnado de los centros integrados de FP Paseo das Pontes, de A Coruña; Fraga do Eume, de Pontedeume; y Vilamarín, en Ourense, además del Instituto Sanxillao, de Lugo, participa en distintas actividades de demostración, elaboración y degustación en directo. La Consellería subraya que la cita permite poner en contacto a centros educativos, productores, artesanos, empresas de distribución e industria alimentaria, en un contexto especialmente vinculado a varias de las familias profesionales con mayor presencia en la FP gallega.