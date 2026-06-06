Cortada la AP-9 en Mos por el vuelco de un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo

La AP-9 permanece cortada desde las 9:30 de esta mañana a partir del kilómetro 160, en sentido Tui, en el término municipal de Mos, tras el vuelco de un camión cisterna que transportaba 32.000 litros de gasóleo.

Según el testimonio de conductores que se vieron atrapados en las retenciones ocasionadas por el suceso, tras aproximadamente una hora parados y después de que los agentes de tráfico lograsen asegurar el vial, se les indicó que diesen la vuelta en sentido contrario para descongestionar la vía.

Retención en la AP-9 ocasionada por el vuelco de un camión con 32.000 litros de gasóleo / FDV

Tal y como explican desde el 112 Galicia, la cisterna sufrió varias fugas e incluso llegó a prender fuego, pero las llamas ya han sido controladas. Tampoco hubo que lamentar heridos.

El suceso ha obligado a activar el Plan de Emergencias por accidente en el transporte de mercancías peligrosas implicado (Transgal). Al amparo de este plan, se coordinan las distintas intervenciones de los recursos de emergencias, que estudian la manera de retirar el vehículo y la carga con la menor repercusión posible para el entorno y el vecindario.

Concretamente trabajan en el punto los Bomberos de Vigo y del Baixo Miño, el GES de Mos y la Guardia Civil de Tráfico. Las autoridades advierten de que, por motivos de seguridad, no está permitido acercarse a la zona del accidente mientras se desarrollan las acciones pertinentes.

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La vía continúa cerrada al tráfico a la espera de nuevas indicaciones sobre la evolución del operativo y la posible reapertura de la autopista.