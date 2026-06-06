La enfermera ribeirense que este fin de semana coge las riendas de las Xuventudes Socialistas

La enfermera ribeirense Ana Alvite (Ribeira, 2001) asume este fin de semana el liderazgo de las Xuventudes Socialistas Galicia (XSG) en las que milita desde los 18 años. Su nombramiento se formaliza en el congreso que se celebra en Ourense y en el que se prevé que participe el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la nueva líder estatal de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa.

Alvite llega al momento de dar el relevo a Xurxo Doval entre buenas palabras para su predecesor: dice haber contado siempre con su apoyo y asegura que continuará con el trabajo que él inició en unas Xuventudes Socialistas que "siempre están activas" y que actualmente son atendidas por un PSdeG, afirma, que tiene en cuenta a los jóvenes para diseñar sus políticas.

Su trayectoria política comenzó a los 18 años, cuando se afilió a las Xuventudes Socialistas. Dentro de la estructura de las XSG fue ganando responsabilidades hasta ocupar la Secretaría de Benestar e Políticas Sociais en la ejecutiva encabezada por Doval. Desde ese puesto trabajó en asuntos relacionados con servicios públicos, juventud y políticas sociales, convirtiéndose en una de las dirigentes emergentes de la organización.

Aunque pertenece a una generación muy joven de dirigentes, su presencia en campañas y candidaturas le ha permitido adquirir visibilidad dentro del socialismo gallego. Con una agenda centrada en la defensa de la sanidad y la educación públicas, el feminismo, los derechos del colectivo LGTBIQ+ y, especialmente, el acceso a la vivienda, fue número dos de la candidatura socialista en Ribeira en las elecciones municipales de 2023 y también integró la lista del PSdeG por la provincia de A Coruña en las autonómicas de 2024.

Alvite, que llega cuando el PSdeG intenta consolidar el peso de una nueva generación de cuadros políticos dentro del partido, afronta esta etapa con "motivación y ganas", convencida de que es el momento en que "las mujeres necesitan el foco" en la política, explica en declaraciones a Europa Press. Por ello, pone en valor que se abra una etapa en la que tanto la organización juvenil en Galicia como a nivel nacional van a estar capitaneadas por mujeres.

"Ahora mismo no tenemos queja del PSdeG pero siempre mandaremos un mensaje claro y contundente de que los jóvenes necesitamos ser escuchados en un momento muy complejo para nuestra generación, con dificultades para independizarse y para lograr un trabajo digno", afirma.

El programa del congreso

Las Xuventudes Socialistas de Galicia celebran este fin de semana en Ourense su congreso, que arranca a las 10,30 horas con la participación de la nueva líder de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa. Además, en la jornada del sábado asistirán la secretaria xeral del PSOE local y responsable de Igualdade de la ejecutiva del PSdeG, Natalia González; el secretario provincial del PSdeG, Álvaro Vila; y la responsable de Organización y diputada en el Parlamento, Lara Méndez.

Xurxo Doval protagonizará su última intervención como secretario xeral, previa a la proclamación de Ana Alvite, quien el domingo dará a conocer los nombres de su ejecutiva.

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El evento será clausurado el domingo por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en el que participarán otros cargos del partido como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.