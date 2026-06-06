Galicia se posiciona como alternativa a Asturias para acoger una fábrica de vehículos militares de Indra

Empieza a agotarse el tiempo para que las negociaciones entre Indra y Duro Felguera sobre la compraventa del taller que la segunda tiene en Barros (Langreo) desemboquen en un resultado concreto, sea el que sea. La situación lleva tiempo estancada: la empresa de defensa ha ofrecido 6 millones de euros a Duro para implantar en el recinto langreano una fábrica de vehículos militares –la segunda que tendría en Asturias, junto a la del Tallerón de Gijón–, pero a la compañía de ingeniería ese precio no le basta. Ante el escenario de que la operación descarrile, otros territorios españoles se están posicionando cada vez con más ahínco para acoger el proyecto. Y hay uno que, según confirman fuentes al tanto de las conversaciones, está ganando posibilidades: la zona de As Pontes, un terreno que el Gobierno central, la Xunta y el propio concellos busca reindustrializar después del cierre de la central térmica de Endesa.

Indra ya tiene una fuerte implantación en Galicia. En julio del pasado año firmó con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo un protocolo de colaboración para el establecimiento del Centro de Excelencia de Aeroespacial y Defensa de Indra en el VgoTIC global HUB que el Consorcio está construyendo en la ciudad. El Centro de Excelencia de Aeroespacial y Defensa de Indra contará con laboratorios y oficinas en las que está previsto que, para 2026, trabajen más de 200 profesionales, en su mayoría procedentes de universidades gallegas y con un perfil altamente cualificado.

Según detalló el director de Ingeniería del grupo, José Andrés González-Para, en la presentación en Vigo de la hoja de ruta para crecer en la comunidad, la firma concentrará en la ciudad todos sus desarrollos centrados en la guerra electrónica ligera, vital por la constante evolución en materia de defensa en el mundo y la deriva geopolítica. Para ello, la empresa quiere contratar este mismo año 170 personas más. «Es una apuesta importante; hay capacidad y lo vamos a conseguir», destacó el directivo en un acto celebrado en la ciudad, de la que destacó su importante aporte en materia de profesionales. Es, además, el principal inversor de la planta de chips fotónicos Sparc Foundry, donde invirtió 20 millones de euros para alcanzar el 37% del capital de la empresa. La factoría de semiconductores se ubicará en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares.

Llamada al entendimiento

A lo largo de esta semana, desde el Gobierno del Principado se han hecho continuos llamamientos públicos a las dos empresas para que lleguen a un entendimiento y acuerden la transacción. Pero las exhortaciones –la mayor parte, en boca del consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez– se han dirigido sobre todo a Duro Felguera, a quien solicitan «generosidad». Sánchez llegó a desvelar que le ha pedido personal y explícitamente al presidente de Duro, el mexicano Eduardo Espinosa, que desbloquee la operación. Pero desde la centenaria firma de ingeniería no ha trascendido ningún avance en las posiciones.

En este escenario, ha ganado enteros la opción de que Indra deseche finalmente ubicar en Asturias esa fábrica de blindados y la desvíe a otra comunidad autónoma. Tal como informó LA NUEVA ESPAÑA, del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO, la vecina provincia de León es una candidata, puesto que la multinacional ya cuenta allí con actividad: un centro tecnológico en la capital y un proyecto para una factoría de drones en Villadangos del Páramo. No obstante, las fuentes consultadas recalcan que As Pontes ha cogido fuerza en la quiniela de territorios alternativos a Asturias. Y el temor de que la cuenca del Nalón pierda la ocasión de reindustrialización que, según Indra, traería la nueva fábrica está causando «una gran inquietud en el Gobierno asturiano», aseguró una fuente sindical que ha seguido de cerca las conversaciones.

Izquierda Unida (que gobierna el Ayuntamiento de Langreo, el cual ha expresado de forma muy contundente su irritación respecto a la posición de Duro) está movilizándose para llevar esta encrucijada al debate político nacional a través de este Consistorio y del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. El objetivo último, señalan fuentes conocedoras, es instar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y que rescató a Duro con 120 millones de euros– a que a su vez presione a Duro para que venda a Indra el taller de Barros.

Crecimiento de As Pontes

As Pontes es, sin duda, un territorio que se está revalorizando de cara a inversiones industriales. Allí se implantará un centro logístico que servirá de apoyo a la fábrica de ensamblaje vehículos que el gigante estatal chino SAIC establecerá en Ferrol. Entre otros proyectos, también está prevista la construcción de una innovadora biofábrica de fibra reciclada de Ence para transformar restos de papel y cartón en productos de alto valor añadido; una central hidroeléctrica de bombeo de 440 megavatios (MW) por parte de Tasga, que fue la adjudicataria del «enchufe» a la red eléctrica que quedó libre tras el apagado de la térmica; y la planta de producción de hidrógeno verde del proyecto H2Pole impulsado por Reganosa.