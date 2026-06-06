MG, la marca estrella de SAIC, ya vende cinco coches al día en Galicia y se cuela entre las siete enseñas con más matriculaciones

Los coches made in China ganan peso en el mercado automovilístico gallego, tanto por el número de marcas entre las que pueden elegir los conductores como por su crecimiento en matriculaciones. Tal es el acelerón que están pegando que algunas marcas ya han adelantado a muchas enseñas europeas que años atrás ocupaban los primeros puestos en ventas.

La que más triunfa es MG, buque insignia de SAIC, el mayor fabricante de coches del gigante asiático y el que más vende en Europa. Este grupo es que proyecta levantar en Galicia, concretamente entre Ferrol y As Pontes, un complejo para empezar a producir vehículos eléctricos en el Viejo Continente a partir de 2028, con una inversión de 200 millones y la creación de unos 2.300 puestos de trabajo.

Ascenso en el ranking

MG no deja de subir marchas en Galicia. Entre enero y mayo de este año matriculó 630 unidades en la comunidad, lo que refleja el fuerte ascenso de una enseña con una presencia testimonial hasta hace poco tiempo. Cada día salen de los concesionarios gallegos una media de cinco turismos MG, con lo que se ha colado ya entre los siete fabricantes con más ventas.

El ranking lo corona Toyota, marca japonesa que conquista cada vez a más conductores. Entre enero y mayo comercializó 1.742 unidades en Galicia. El segundo puesto lo ocupa Dacia con el precio como principal gancho (920 matriculaciones), si bien esta Kia pisándole los talones con 911 ventas en estos cinco meses. Los siguientes puestos los ocupan la francesa Renault (748), la coreana Hyundai (678) y la española Seat (655).

El séptimo puesto ya es para MG, que ha pasado delante a Volkswagen, también al tridente que conforman Audi, BMW y Mercedes y se aleja cada vez más de marcas como Citroën, Peugeot, Opel o Ford, a las que también ha dejado atrás otra marca china como BYD, que se anotó hasta mayo 523 ventas de coches nuevos en Galicia. El número de ventas de este gigante asiático que recogen las estadísticas de las patronales de fabricantes (Anfac) y vendedores (Faconauto y Ganvam) no ha dejado de crecer.

También ha dado un salto Omoda, con 314 unidades en estos cinco meses. Otras firmas que se están haciendo hueco son Leapmotor, Jaecco con sus SUV o la chico-sueca Link&Co. Y empiezan a entrar en el mercado otras como Dongfeng, Bestune, DFSK o Xpeng.

Crecer en Europa desde Galicia

A la espera de ver su recorrido, de momento la que va en primera posición es MG, que tiene como atractivo la relación entre el precio y el equipamiento. Para seguir ganando cuota en Europa, su propietario, el gigante SAIC ha puesto sus ojos en Galicia como lugar para empezar a fabricar coches eléctricos en el continente. La posición gallega de puerta atlántica de entrada, sus infraestructuras portuarias, la disponibilidad de suelo y la existencia de un ecosistema potente de proveedores de automoción en una comunidad con una factoría de Stellantis habrían sido algunos de los aspectos que jugaron a favor de la apuesta de SAIC por la comunidad.