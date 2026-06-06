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Asistencia sanitaria

El Sergas cerrará este verano alrededor del 10% de las camas hospitalarias, más que en 2025

Sanidade reitera que la totalidad de las camas permanecerán disponibles en caso de que la demanda asistencial así lo requiera durante los meses estivales

Camas de la habitación de un hospital.

Camas de la habitación de un hospital. / FDV

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R. S.

Santiago

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) cerrará este verano en torno al 10% de las camas de sus hospitales, un porcentaje algo superior al del 2025 (un 8,3%). Un año más, la única área que no se verá afectada por la medida será la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, con el 100% de las camas disponibles.

Son datos ofrecidos a Europa Press por la Consellería de Sanidade, que incide en que la totalidad de las camas hospitalarias están siempre disponibles en caso de que la demanda asistencial requiera de su utilización. Explican que ultiman en estos momentos el plan de verano para la organización de la asistencia sanitaria, tanto en la Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Respecto a este plan, recuerdan que, para esta planificación asistencial, se tienen en cuenta factores como los menores índices de ocupación hospitalaria en estas fechas debido a la reducción estacional de patologías y la correlativa reducción de ingresos por enfermedad. También se valoran estudios de actividad de años anteriores.

En base a todo esto, se incrementa entre un 10% y un 12% la demanda real para «garantizar la calidad asistencial» durante el verano, periodo en el que además se concentran las peticiones de vacaciones del personal.

Más pormenorizadamente, casi todas las áreas sanitarias cierran en torno a un 10% de las camas hospitalarias. La planificación estival por áreas sanitarias es la que sigue.

El distrito sanitario que más camas cierra será el de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, que mantendrá operativas el 88% de las camas. Apuntan que la ocupación media durante el verano del pasado año fue del 69%.

Sin contar el área de Ourense —que mantiene el 100% de las camas, con una ocupación el año pasado del 83%—, la que menos camas cierra es el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que mantendrá operativas el 95,75%. La ocupación media aquí durante el verano de 2025 fue del 68,90%.

El área sanitaria de Vigo mantendrá operativas el 90% de las camas durante el periodo estival, dado que la ocupación de las mismas el verano pasado fue del 82%.

Por su parte, la de A Coruña e Cee se quedará con el 90% de las camas hospitalarias habilitadas durante el verano. La ocupación media durante el verano pasado fue del 85%.

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El área de Ferrol mantendrá operativas el 91% de las camas —la ocupación media en verano de 2025 fue del 69%— y el distrito sanitario de Santiago de Compostela e Barbanza se quedará con el 90,9% —la ocupación fue del 71,8%1—.

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