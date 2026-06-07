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Buscan a un vecino de Narón, de 43 años, en paradero desconocido desde la mañana del sábado

Su familia perdió el contacto con él y tampoco está localizado su vehículo

Bruno González Mauriz

Bruno González Mauriz / FDV

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R. V.

Un amplio operativo de efectivos policiales y de emergencias, junto a familiares y amigos, buscan desde este sábado a Bruno González Mauriz, un vecino de Narón (A Coruña) de 43 años cuyo paradero se desconoce desde la mañana del sábado, 6 de junio.

El desaparecido es conocido en la localidad, ya que es uno de los asesores del gobierno municipal de Narón, además de ser colaborador en varias entidades del municipio. Tiene complexión delgada, estatura media, pelo canoso y utiliza gafas.

Cartel de alerta.

Cartel de alerta. / FDV

En el operativo participan efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Narón. De este modo, también tratan de localizar su vehículo, un Opel Corsa de color gris, para poder reconstruir sus últimos movimientos.

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Este sábado tenía previsto acudir a varios de sus compromisos, pero no lo hizo. Los medios de búsqueda han pedido ayuda a la ciudadanía por si alguien tiene alguna información sobre su paradero o sobre el vehículo.

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