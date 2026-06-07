Evacúan en helicóptero a un escalador inconsciente tras caer desde 12 metros de altura en Gondomar
El hombre fue trasladado a un centro hospitalario en el Pesca 2, del servicio de Gardacostas de Galicia
Un escalador se precipitó este mediodía de domingo desde una altura de 12 metros en el Monte Galiñeiro, en Vincios (Gondomar). Tras la caída, el hombre resultó herido de gravedad quedando, incluso, inconsciente, por lo que necesitó ser trasladado en helicóptero al Hospital Álvaro Cunqueiro.
Los hechos ocurrieron sobre las 12.00 horas. Fue un compañero de escalada quien comunicó al 112 Galicia que un integrante del grupo, de mediana edad, se había caído desde una altura considerable a una zona de difícil acceso, según han informado a FARO fuentes oficiales.
Por este motivo, la central de emergencias gallega contactó de inmediato con el servicio de Gardacostas de Galicia, que tuvo que movilizar el Pesca 2, con base en Celeiro (Viveiro), al encontrarse fuera de servicio el Pesca 1, asentado en Vigo. Debido a este contratiempo, el helicóptero demoró unos 45 minutos en llegar al punto.
Mientras tanto, el hombre fue intubado por los servicios médicos que llegaron en una ambulancia medicalizada.
Hasta el punto también acudieron el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Val Miñor, los Bombeiros do Morrazo -al encontrarse cerrado el parque de O Porriño- y la Guardia Civil.
- El furtivismo resiste en los ríos de Galicia con electricidad, redes, sedales y lejía: 'El kilo de trucha se paga a 80 euros
- “A soidade non desexada é unha pandemia”: Loli Gómez se estrena en las tardes de TVG para buscar compañía a quienes viven solos
- Galicia bate récord en plazas de FP para el próximo curso: impartirá el primer ciclo superior internacional de España
- Rosalía (y no De Castro) se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
- Nervios, alivio y altas expectativas en el primer día de la PAU en Santiago: «Esperaba algo mucho peor»
- Las consecuencias de los errores de selectividad: la Xunta da un paso al frente y quiere formar parte del comité organizador para 2028
- La Xunta cambia al gerente del Sergas en medio de las protestas sanitarias: el oncólogo Luis Ángel León Mateos asume el cargo
- El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo