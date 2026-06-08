Solo el 7% de los enfermos de ELA en Galicia cumplen el requisito de grado 3 plus para recibir la ayuda del Estado

En torno al 7% de las personas diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en Galicia tiene el grado III plus necesario para poder acceder a las ayudas del Gobierno central. Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien puntualizó que de las cerca de 200 personas con ELA en Galicia, solo 14 se encuentran en esa situación, una de las fases de la enfermedad más avanzadas, por lo que el número de beneficiarios es mínimo.

Para los casos de grado III+, la norma estatal recoge una prestación económica de entre 3.200 y 9.859 euros, que está vinculada únicamente a gastos de ayuda a domicilio y asistente personal. "Las carencias de esta norma hacen que no responda a las necesidades de estos enfermos y de sus familias", manifestó Rueda, quien dio cuenta de un informe de la Consellería de Política Social e Igualdad en que se hace balance de la implantación de la ley desde su publicación en el Boletín oficial del Estado (BOE) en octubre de 2024.

De este modo, el mandatario autonómico denunció la necesidad de que se amplíe ese acceso a todos los servicios y prestaciones del sistema de dependencia "sin ninguna limitación", para que los afectados pudieran elegir el que más se adapta a sus necesidades. Según Rueda, "la mayoría" de las solicitudes de grado III plus "piden mantenerse en la prestación que ya tienen reconocida por la Xunta", mayoritariamente el Bono coidado en el hogar.

Asimismo, recordó que desde 2023, Galicia apoya a los que padecen esta enfermedad con ayudas directas de 12.000 euros anuales que se conceden al 100% de los afectados y que son compatibles con cualquier otra ayuda pública.

Camas hospitalarias en verano

Por otro lado, Rueda mostró su respaldo al plan estival del Sergas, que contempla el cierre de alrededor de un 10% de las camas hospitalarias. Una previsión, comentó, que considera "prudente" pero que es "flexible". Además, señaló que los comentarios que alertan sobre la tensión que puede suponer en el sistema el cierre estival de camas son "recurrentes", pero destaca que la previsión se basa en la experiencia de gestión de otros años.

"Que nadie tenga duda de que todos los meses del año, también en verano, la atención sanitaria queda, con estas previsiones, perfectamente garantizada", aseguró, recordando además que se llevan a cabo refuerzos en puntos donde se prevé mayor afluencia de personas y en sitios turísticos, entre otros.