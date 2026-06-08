Paso clave en la batalla contra el peaje de Huerna: luz verde del Principado para llevar al Gobierno de Sánchez al Supremo

Paso clave en la lucha de Asturias para acabar con el peaje de la autopista del Huerna (AP-66). El Gobierno regional (PSOE e IU) ha dado hoy luz verde a la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la prórroga de la concesión, que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, considera irregular. La denuncia ya era conocida, puesto que el Principado había anunciado su intención de acudir a los tribunales, pero la decisión debía ser previamente aprobada por el Consejo de Gobierno. De este modo, el Ejecutivo asturiano llevará ante la Justicia al Gobierno central, con el que comparte siglas (PSOE).

El Principado lleva más de un año reclamando al Ministerio de Transportes la anulación de la concesión de la empresa Aucalsa, vigente hasta 2050, después de conocerse el dictamen de la Comisión Europea. Sin embargo, el ministerio ha rechazado esa petición. El Gobierno asturiano presentó un recurso para solicitar una revisión de oficio de la prórroga, que fue inadmitido por Transportes.

«Este paso significa reafirmar aquello a lo que nos habíamos comprometido: defender los intereses de Asturias ante todo y con un aval jurídico sin precedentes», destacó Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, que compareció junto al portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez.

El recurso se presentará en «los próximos días», señaló Calvo, aunque el plazo límite expira el 15 de junio. El Consejero destacó además que la inadmisión acordada por Transportes refuerza la posición del Principado, ya que el ministerio no entró a valorar el fondo del asunto y se limitó a rechazar la solicitud.

«Defensa rigurosa de la legalidad»

«Esta iniciativa responde a la defensa rigurosa de la legalidad ante una decisión, la de la prolongación de la concesión, que presenta indicios fundados de nulidad radical. La Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita acordó esta medida por unanimidad en su última reunión, celebrada el 23 de abril, tras el dictamen de la Comisión Europea que acredita irregularidades en el proceso de tramitación de la prórroga aprobada en el año 2000 por un Gobierno del Partido Popular», destacó por su parte el comunicado oficial del Principado.

Calvo también anunció que el próximo jueves Asturias, Galicia y Castilla y León mantendrán un encuentro en Santiago de Compostela para seguir abordando el frente común contra el peaje, en el que también participarán empresarios. «Mantendremos un nuevo encuentro de trabajo para seguir avanzando en una posición compartida ante las instituciones europeas y estatales, tanto en el ámbito público como en el ámbito administrativo», indicó, reconociendo que la comunicación entre las tres comunidades se había reforzado en las últimas semanas.

En el reciente Foro del Noroeste organizado por Prensa Ibérica en Oviedo, el pasado mes de mayo, los tres presidentes autonómicos reafirmaron su alianza contra la «ilegal» prórroga de las concesiones de las AP-9 y la AP-66 y contra los «injustos» peajes, además de anunciar su intención de recurrirla en los tribunales.

El conflicto del Huerna entra así en una nueva fase de la batalla jurídica en Asturias. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) también ha presentado su propio recurso ante el Supremo, idéntico al del Gobierno asturiano. Paralelamente, sigue avanzando el expediente europeo, que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Además, la Unión de Consumidores de Asturias y Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, han denunciado a la concesionaria por cobrar íntegramente el peaje (16,20 euros) pese a las numerosas obras que afectan a la vía.