Relevo en la gerencia del Sergas con los desafíos de fortalecer la Atención Primaria y rebajar las listas de espera

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha presidido este lunes la toma de posesión de Luis León Mateos como nuevo gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tras meses un tanto convulsos en la sanidad gallega. Como retos anunciados, en esta nueva etapa figura el fortalecimiento de la Atención Primaria y de la salud mental o la gestión de las listas de espera, en un contexto marcado por el déficit de profesionales y por la huelga del personal médico contra el Estatuto Marco que promueve el Gobierno central.

Durante su intervención en la toma de posesión, el conselleiro ha destacado la amplia trayectoria asistencial, docente e investigadora del doctor Luis León. Gómez Caamaño también ha tenido palabras de agradecimiento para el gerente saliente, José Ramón Parada, por su profesionalidad y dedicación en los más de dos años de trabajo en el cargo.

Por su parte, el nuevo gerente del Sergas ha señalado que la sanidad vive momentos «complejos», con retos estructurales «de gran magnitud», como el envejecimiento y la dispersión de la población, y ha incidido en que es necesario «repensar el modelo de atención».

Asimismo, ha destacado las fortalezas del sistema, entre las que ha citado a los profesionales, las infraestructuras y los recursos tecnológicos, «con el claro objetivo de garantizar una atención de calidad».

Por su parte, el gerente saliente, José Ramón Parada, ha agradecido al conselleiro su confianza en estos años de mucho trabajo.

Luis León es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en Oncología Médica, doctor en Medicina por la USC y profesor asociado en Ciencias de la Salud. Cuenta, además, con una amplia trayectoria asistencial, docente e investigadora.

Ha desarrollado su carrera asistencial en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, en el Hospital Meixoeiro de Vigo, en el Arquitecto Marcide de Ferrol y en el Complexo Universitario de Pontevedra, además de realizar estancias formativas en el MD Anderson Cancer Center de Houston y en el Bellevue Hospital de Nueva York.

En el ámbito de gestión de la innovación, fue subdirector de Investigación, Docencia e Innovación del Serags y director del Área de Planificación e Promoción da Investigación de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.

En su faceta académica y científica, es profesor asociado en la USC, coordinador del Título Experto en Oncología de Precisión y autor de numerosas publicaciones y proyectos competitivos en oncología de precisión, biopsia líquida e inmunoterapia.

Hasta el momento, ejercía como jefe de sección en el Servizo de Oncoloxía Médica del Hospital Clínico Universitario de Santiago y presidía el Comité Molecular de Tumores del Servizo Galego de Saúde desde 2025.