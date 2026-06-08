Rueda insiste en que la Xunta "puede aportar" en la elaboración de la PAU: "Los estudiantes tienen derecho a exigir que no se cometan los fallos que a ellos no se le tolerarían"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió este lunes en que la Administración autonómica "puede aportar" en la elaboración de los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), sacando pecho por las "muchas oposiciones que organizamos a lo largo del año". Las declaraciones del mandatario se producen después de que el pasado jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunciase la intención del Ejecutivo de entrar a formar parte del comité organizador de la selectividad para 2028, tras la cascada de errores de este año, entre ellos en los exámenes de Dibujo Técnico y de Historia de España.

"La Xunta ni prepara, ni revisa, ni corrige estas pruebas", puntualizó Rueda, quien apuntó que es una competencia "de la CiUG (Comisión Interuniversiatira de Galicia), que depende en exclusiva de las universidades". Además, recordó que la oposición "se oponía a la participación" del Gobierno gallego en este ámbito, esperando que "ahora rectifiquen".

El mandatario autonómico declaró, así, que comprende "la indignación" de los jóvenes y de las familias, que "tienen derecho a exigir que fallos que a ellos no se le tolerarían" tampoco los puedan cometer "los que los examinan". "Queremos contribuir a que las cosas salgan de la mejor forma posible. Tiempo habrá de que se conozcan nuestras propuestas, pero ahora mismo están pendientes de conocerse los criterios de evaluación", aseveró.