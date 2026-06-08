Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FlowReserveGuillem AlenyàS.D. CompostelaDesaparecido NarónToño Castro
instagram

La Xunta pone en marcha una plataforma que permite a los productores vender a comedores los alimentos que no encajan en supermercados

La nueva estrategia contra el desperdicio prevé la creación de un sello para empresas comprometidas

Varias cajas con verduras y frutas en un establecimiento alimentario

Varias cajas con verduras y frutas en un establecimiento alimentario / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Con el propósito de reducir los desperdicios alimentarios, el Ejecutivo autonómico quiere poner en marcha una plaforma que permita a los productores gallegos vender los alimentos que, por las razones que sea, no encajan en los canales habituales. Los destinatarios serán comedores púbilcos o colectivos.

Esta medida se engloba dentro de la nueva estrategia para luchar contra el desperdicio alimentario que la Xunta quiere tener ya en vigor el próximo año. Así lo trasladó este lunes la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, quien expuso que la iniciativa quiere "apelar a la responsabilidad colectiva" y es que, de media, "una familia desperdicia casi 80 kilogramos al año".

Este desperdicio, traducido a términos económicos, añadió, supone una pérdida de "entre 150 y 400 euros". "No implica producir menos, sino mejor", alegó en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

La estrategia contempla también la creación de un sello específico para aquellas empresas que contribuyan a la reducción de los desperdicios. Además, se creará un espacio dentro de la web de la Consellería donde se resolverán dudas frecuentes.

Noticias relacionadas y más

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El furtivismo resiste en los ríos de Galicia con electricidad, redes, sedales y lejía: 'El kilo de trucha se paga a 80 euros
  2. “A soidade non desexada é unha pandemia”: Loli Gómez se estrena en las tardes de TVG para buscar compañía a quienes viven solos
  3. Galicia bate récord en plazas de FP para el próximo curso: impartirá el primer ciclo superior internacional de España
  4. Rosalía (y no De Castro) se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
  5. Nervios, alivio y altas expectativas en el primer día de la PAU en Santiago: «Esperaba algo mucho peor»
  6. Las consecuencias de los errores de selectividad: la Xunta da un paso al frente y quiere formar parte del comité organizador para 2028
  7. La Xunta cambia al gerente del Sergas en medio de las protestas sanitarias: el oncólogo Luis Ángel León Mateos asume el cargo
  8. El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo

La Xunta pone en marcha una plataforma que permite a los productores vender a comedores los alimentos que no encajan en supermercados

La Xunta pone en marcha una plataforma que permite a los productores vender a comedores los alimentos que no encajan en supermercados

Galicia, Asturias y Castilla y León unen fuerzas para eliminar los peajes de la AP-9 y AP-66

Relevo en la gerencia del Sergas con los desafíos de fortalecer la Atención Primaria y rebajar las listas de espera

Relevo en la gerencia del Sergas con los desafíos de fortalecer la Atención Primaria y rebajar las listas de espera

Notas de la PAU en Galicia: cómo pedir plaza en la universidad y no perder opciones por un trámite

Notas de la PAU en Galicia: cómo pedir plaza en la universidad y no perder opciones por un trámite

La vivienda sigue encareciéndose en Galicia con un incremento interanual en el primer trimestre del 13,5 %

La vivienda sigue encareciéndose en Galicia con un incremento interanual en el primer trimestre del 13,5 %

El Sergas cerrará un 10% de las camas hospitalarias durante los meses de verano, dos puntos más que el año pasado

Localizada una mujer sin vida tras incendiarse una vivienda esta madrugada en A Coruña

Localizada una mujer sin vida tras incendiarse una vivienda esta madrugada en A Coruña

Galicia fuma menos, pero iguala la media española de enfermedad pulmonar crónica

Galicia fuma menos, pero iguala la media española de enfermedad pulmonar crónica
Tracking Pixel Contents