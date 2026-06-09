El BNG exige reiniciar el proceso para designar al vicevaledor do Pobo y el PPdeG lo califica de "falta de inteligencia política"

El BNG ha solicitado a la Mesa del Parlamento que reinicie el proceso para designar a la persona adjunta a la valedora do pobo, después de que el PPdeG rechazase la propuesta de los nacionalistas, el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela. Así lo trasladó este martes la viceportavoz del Bloque en la Cámara autonómica, Olalla Rodil, quien volvió a denunciar que el PP “lleva bloqueando tres meses” la designación, acusándolos así de “no respetar ni el pluralismo ni los acuerdos políticos que siempre han regido en este país”.

De este modo, exigió en rueda de prensa tras la junta de portavoces que se retome el proceso y “recuperar la normalidad institucional”. De no levantarse “el veto”, Rodil ya avanzó que el BNG retirará su apoyo a la valedora, Dolores Fernández Galiño. “Hay que cumplir con la palabra dada. El BNG cumplió apoyando a Fernández Galiño y después el PP rompió todos los acuerdos y vetó a una persona de un currículum profesional y académico intachable”, insistió, al tiempo que remarcó que mantendrán a la misma persona candidata.

Cuestionada sobre qué ocurriría si el BNG retira su apoyo a la valedora, explicó que se impulsaría una propuesta de resolución “para evidenciar esa pérdida de apoyo”, pero ha deseado “no tener que llegar a eso”. Es por ello que Rodil hizo un llamamiento a la “seriedad” y al “respeto democrático”, demandando al Grupo Popular que cumpla “su propia palabra y permita el equilibrio de fuerzas” para la renovación del adjunto a la valedora.

“Está condenado al fracaso”

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos Couñago, auguró que la propuesta del BNG “está condenada al fracaso” y manifestó que muestra “falta de inteligencia política”. Para el parlamentario popular, cuando se repiten “propuesta y procedimientos, lo normal es que, por coherencia, obtenga el mismo resultado a esa propuesta y esos procedimientos”.

“Más triste me parece que se amenace con retirar el apoyo a una valedora”, añadió Pazos Couñago, que ve “una diferencia sustancial” entre la elección de la valedora y la propuesta del adjunto. A este respecto, señaló que el BNG “conocía perfectamente la propuesta y el nombre” de la persona que ocuparía esa responsabilidad, mientras que los nacionalistas “ocultaron” la propuesta del adjunto y “se aprovecharon de la buena fe” de los que, aseguró, pedían “perfiles institucionales y alejados de la polémica partidista”.

“Ellos sabrán lo que quieren hacer. Actuaremos coherentemente con la postura que llevamos manteniendo a lo largo de estos meses, que permitió renovar la Valedoría y que no va más allá por el empecinamiento del BNG, que considera que no hay más que una persona en toda Galicia capaz de alcanzar esa responsabilidad, a pesar de que esa persona no cuenta con el respaldo de esta Cámara”, remarcó.