Vuelve el Verano Joven: fechas, requisitos y cómo beneficiarse de los descuentos de hasta el 90% para viajar por España

Buenas noticias para los jóvenes de Galicia: el Gobierno de España ha aprobado este martes, por cuarto año consecutivo, los descuentos al transporte para este próximo verano.

Al igual que en la pasada edición, las rebajas estarán disponibles en viajes en autobús y tren por todo el territorio nacional y para pases Interrail por Europa. Estos descuentos se aplicarán para los viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos incluidos.

Descuentos

En total habrá tres franjas de descuentos, en función del transporte y la distancia a recorrer:

Descuentos del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal y en trenes de media distancia convencional y en ancho métrico.

para servicios de autobús regular de competencia estatal y en trenes de media distancia convencional y en ancho métrico. Descuentos del 50% para los trenes de larga distancia o alta velocidad, así como los billetes sencillos de trenes Avant , con un máximo de 30 euros menos por billete.

para los trenes de larga distancia o alta velocidad, así como los billetes sencillos de trenes , con un máximo de 30 euros menos por billete. Un 50% de descuento para los pases de Interrail Global Flexible.

Pasajeros en la estación intermodal de Santiago a la espera de un tren / Jesús Prieto

¿Quién puede beneficiarse de los descuentos?

Al igual que en las anteriores convocatorias, se podrán beneficiar de estos descuentos los jóvenes de entre 18 y 30 años con nacionalidad española o con residencia legal en España, es decir, las personas nacidas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

¿Cómo funcionan los edscuentos de Verano Joven 2026?

Para poder beneficiarse de uno de estos descuentos, los interesados deberán registrarse con el DNI o el NIE, al menos 24 horas antes de realizar la primera compra, en la página web de Verano Joven que el Ministerio de Transportes habilitará en los próximos días.

En caso de cumplir los requisitos, los interesados obtendrán tras el registro un código que deberá ingresas a la hora de adquirir el billete.

Más de 130 millones

De cara a esta nueva edición del Verano Joven, el Ministerio de Transportes prevé invertir en esta campaña 130 millones, de la que el último año se beneficiaron más de un millón y medio de viajeros.

Según las cifras compartidas por la cartera liderada por el socialista Óscar Puente, en 2023, 2024 y 2025 se beneficiaron de los descuentos del 'verano joven' cerca de 4,1 millones de viajeros, que realizaron un total de 16 millones de desplazamientos. Solo en el último año este programa logró récord de viajes, unos 6,8 millones, una cifra un 30% superior a la edición de 2024.

Noticias relacionadas

En concreto, en estos tres años, se beneficiaron de estas ayudas 5,8 millones de viajes en autobús, 10,26 millones de trayectos en tren y alrededor de unos 29.000 billetes de Interrail.