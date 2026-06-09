La Xunta impulsa en las ferias de empleo de Brasil el modelo gallego de atracción de talento con el foco en el retorno con trabajo de las personas gallegas residentes en el exterior.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, junto con el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha visitado -en la sede del Club Español- la segunda cita de la feria de empleo que la Xunta impulsa este año en Salvador de Bahía y que da continuidad a la celebrada el pasado sábado en São Paulo.

Allí, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, el conselleiro también se ha reunido con miembros del Club Español y ha subrayado que el fin de ambas citas es poner en contacto a los gallegos y gallegas en edad laboral residentes en Brasil con empresas gallegas que ofertan puestos de trabajo en sectores clave como el metalmecánico, el naval, las energías renovables o las TIC.

En este sentido, el Gobierno gallego ha destacado que estas ferias contribuyen a reforzar el modelo propio de atracción de talento impulsado por la Xunta de Galicia, basado en una migración ordenada, segura y vinculada a las necesidades reales de las empresas gallegas.

Un modelo, ha añadido, que apuesta por la integración sociolaboral y el beneficio de la comunidad. En él, ha explicado José González, se pone el foco en los gallegos del exterior en un primer eje y, en un segundo eje, en los trabajadores de terceros países, especialmente de América Latina. Al mismo tiempo, contribuye a dar respuesta al reto de cubrir las vacantes existentes en el mercado laboral gallego.

Además, ha recordado que las ferias están vinculadas al programa Retorna Cualifica Emprego, incluido en la Estratexia Galicia Retorna, del que se lanzó la tercera edición con la que se busca el retorno con trabajo de 200 personas gallegas del exterior y en la que se pueden inscribir las personas interesadas. De hecho, en estas ferias, técnicos de la Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego informaron a los asistentes sobre este programa y otras vías de apoyo y líneas de ayudas.

Más de 500 puestos de trabajo ofertados

En cuanto a las oportunidades laborales vinculadas al Retorna Cualifica Emprego, el conselleiro ha destacado que en la actualidad, dentro de esta iniciativa, hay 70 empresas gallegas que han manifestado interés en contratar y están ofertando más de 500 puestos de trabajo, principalmente en sectores como la construcción, la hostelería y la logística.

Con las dos anteriores ediciones, el Retorna Cualifica Emprego ya permitió que 400 gallegos con una media de 35 años regresaran desde 21 países, acompañados por familiares —en total, otras 160 personas— para trabajar en 60 ayuntamientos distintos.

Entre sus países de origen están Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemania o Suiza, mientras que sus ocupaciones abarcan ámbitos como la hostelería, la industria y construcción, el comercio y servicios o el sector agroganadero.

Información y asesoramiento sobre el retorno

En las ferias de empleo, los asistentes también participaron en actividades, charlas y talleres prácticos impartidos por personal de distintos departamentos de la Xunta.

Además del personal de la Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego y de los representantes del tejido productivo gallego y los clústeres, en estas citas también estuvieron técnicos de la Secretaría Xeral da Emigración para difundir las medidas de retorno y de la Axencia Galega de Innovación, que dieron cuenta de las oportunidades de carrera en el ecosistema gallego de I+D+i y en los centros tecnológicos.

También se ha dado cuenta del acompañamiento integral que ofrece la Xunta en el proceso de retorno, incluyendo asesoramiento administrativo, apoyo para la integración social y laboral y medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en el rural.

Con la asistencia a la feria de empleo en Salvador de Bahía, finaliza la agenda del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración en Brasil, donde estos días, además de asistir a las dos citas de la feria de empleo, mantuvo diferentes encuentros en São Paulo, Santos y Salvador de Bahía con miembros de entidades vinculadas a la colectividad gallega.

De este modo, la Xunta busca, por una parte, seguir conectando el talento de la Galicia exterior con las oportunidades laborales del tejido productivo gallego, con el foco en el retorno de la ciudadanía gallega emigrada y de sus descendientes. Por otra parte, también trata de impulsar los lazos entre Galicia y Brasil y preservar la identidad gallega en este país.